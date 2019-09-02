حوادث وضحايا في يوم .. مصرع سائق وإصابة 3 عمال في انقلاب نقل على الطريق الصحراوي بسوهاج.. سقط بهم الأسانسير من الدور السادس.. إصابة 8 أشخاص بكسور وكدمات في سوهاج

-مصرع عروسين واثنين آخرين في انقلاب سيارة بالدقهلية

-مصرع ربة منزل أسفل عجلات قطار القناطر

-إصابة 11 شخصا.. انقلاب أتوبيس على الطريق بنها الحر



لقى عروسان مصرعهما واثنان من أقاربهما أثناء الاحتفال بزفافهما بسيارة انقلبت على طريق منشية البدوى بالمنصورة.



تلقى اللواء فاضل عمار مدير امن الدقهليه اخطارا من شرطة النجدة يفيد بمصرع عروسين واثنين من أقاربهما اثر انقلاب سيارة كانا يستقلانها أمام قرية منشأة البدوى التابعة لمركز طلخا.



انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتبين أن العروس س .م ٢٠ عاما والعريس،م م ا ٢٣ عاما مصابين بنزيف حاد وتوفيا داخل المستشفى، كما لفظ اثنان من أقاربهما انفاسهما الأخيره داخل المستشفى، وتحرر محضر بالواقعة.



كما لقيت ربة منزل مصرعها أثناء عبورها شريط خط السكة الحديد بالقناطر الخيرية، وجرى نقل الجثة لمستشفى القناطر الخيرية وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية إخطارا بوفاة ربة منزل مقيمة بالخرقانية التابعة لمدينة القناطر الخيرية.



وتبين أن الحادث وقع أثناء عبور المتوفاة شريط السكة الحديد بالقناطر الخيرية اصطدم بها القطار ما أدى لمصرعها في الحال وتم نقل الجثة لمستشفى القناطر الخيرية وتولت النيابة التحقيق.



فيما استقبل مستشفى سوهاج الجامعي سائق جثة هامدة، كما استقبل مستشفى سوهاج العام 3 عمال مصابين، إثر انقلاب سيارة ربع نقل علي الطريق الصحراوي الغربي دائرة مركز جهينة.



كان اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، قد تلقي إخطارا يفيد أثناء سير سيارة "ربع نقل" قيادة "وليد.ص.ث" 37 عامًا سائق ويقيم دائرة أسيوط اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة انفجار الإطار الخلفي الأيسر مما أدى لانقلابها علي جانب الطريق.



وأسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة، وإصابة كل من "محمد.ي.م" 18 عامًا، "حمدي..م.م" 15 عاما، و"مصطفي.ر.ا" 14 عامًا وجميعهم "عمال يومية" ويقيمون دائرة أسيوط "من مستقلي السيارة بصندوقها الخلفي" باشتباه كسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم.



وتحرر محضر بالواقعة، وتم رفع آثار الحادث من الطريق.



وفى سياق متصل أصيب 8 أشخاص يوم، الأحد، إثر سقوط أسانسير من الطابق السادس يستقله 14 شخصا بعمارة سكنية بمنطقة كازالوفى التابعة لمركز شرطة أخميم بسوهاج.



وتبين أن سبب سقوط المصعد الحمولة الزائدة، وأن الإصابات عبارة عن سحجات وكدمات وكسور متفرقة بالجسم.



كان اللواء حسن محمود مدير أمن سوهاج تلقى بلاغا بسقوط مصعد داخل عمارة سكنية بدائرة مركز أخميم ووجود مصابين، وانتقلت قوات الحماية المدنية وضباط مباحث المركز إلى الحادث، وتبين من خلال التحريات سقوط أسانسير بعقار مكون من 9 طوابق حيث سقط الأسانسير من الطابق السادس.



وتبين أن عدد مستقلى الأسانسير 14 شخصا ونظرًا للحمولة الزائدة انزلق الأسانسير وسقط حتى الطابق الأرضى مما أحدث تصادمًا نتج عن الحادث إصابة 8 أشخاص، بسحجات وكدمات وجروح وكسور متفرقة بالجسم.



تم نقل المصابين لمستشفي سوهاج الجامعي، تحرر المحضر اللازم، وأكد مصدر بالمستشفى الجامعي أن جميع الحالات مستقرة وتتلقى العلاج وأجريت لهم الفحوصات اللازمة ولا توجد حالات خطرة من بين المصابين.





فيما أصيب 11 شخصا إثر انقلاب أتوبيس فى الزراعات بالطريق الحر أمام مدينة قها وتم نقل المصابين لمستشفى قليوب وبنها الجامعي وتولت النيابة التحقيق.



تلقى اللواء طارق عجيز مدير الأمن إخطارا من العميد ايهاب مرزوق مدير مرور القليوبية، والعميد أحمد صبيح وكيل إدارة المرور يفيد بتلقيه بلاغا من المهندسة أمل فوزى رئيس مدينة قها يفيد بسقوط اتوبيس محمل بركاب فى الزراعات بالطريق الحر فى نطاق مدينة قها.



انتقل على الفور الرائد أحمد علي رئيس مرور طوخ وتبين إصابة 11 شخصا إثر انقلاب أتوبيس على طريق بنها الحر بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة ق في يد قائدها.



وتم نقل المصابين إلى المستشفيات لتلقى العلاج وتولت النيابة التحقيق.



