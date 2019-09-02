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حوادث

تجديد حبس شخص لاتهامه بقتل شرطي بمصر الجديدة

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 02:05 ص
تجديد حبس شخص لاتهامه
تجديد حبس شخص لاتهامه بقتل شرطي
رامى المهدي
قرر قاضي المعارضات تجديد حبس شخص 15 يومًا على ذمة التحقيقات التى تجري معه لاتهامه بقتل فرد أمن بمصر الجديدة.

وأشارت التحقيقات إلى أن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة ألقت القبض على مسجل خطر لاتهامه بقتل فرد أمن بمحيط مسجد عمرو بن العاص بدائرة قسم شرطة مصر القديمة.

تلقي اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة اخطارا من قسم مصر القديمة يفيد بمقتل فرد أمن بمحيط مسجد عمرو بن العاص ، وعلى الفور انتقل رجال المباحث الي مكان الواقعة .

وتبين ان وراء ارتكاب الواقعة مسجل خطر وجه عدة طعنات للمجني عليه أسقطته قتيلا ، وتمكن رجال المباحث من ضبط المتهم ، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

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ننشر صورة المسجل خطر المتهم بقتل أمين شرطة بمصر القديمة

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