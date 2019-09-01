تعليق زيدان على تراجع مستوى ريال مدريد بعد التعادل مع فياريال

سيطر التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق على مباراة فياريال أمام ضيفه ريال مدريد، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني والتي جمعت الفريقين على أرضية ملعب "لا سيراميكا" معقل الغواصات.





وعلق زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد على تعادل الميرنجي خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة واستهل حديثه: "لقد تركت المباراة مع الشعور بالرضا لكن علينا نسيان الدقائق الـ 15 الأولى التي لم نكن نلعب فيها بشكل جيد".





وأضاف زين الدين زيدان "لقد هددوا مرمانا مرتين وسجلوا هدفين، علينا أن نعمل على تحسين الجوانب الدفاعية وجعلها أفضل، النقطة إيجابية أنهم هددو مرمانا مرتين وسجلوا هدفين. ونحن لم نستغل فرصنا" .





وتابع زين الدين زيدان حديثه "رغم أننا لا نستطيع أن نكون سعداء لأننا نبحث دائمًا عن الفوز إلا أنني راضٍ بأداء اللاعبين تدعيم الفريق قبل إغلاق الميركاتو؟ أنا مع لاعبي فريقي وأنا فخور بهم".