نشرة البرلمان: المولود الثالث يحرمك من إجازة الوضع مدفوعة الأجر في قانون العمل الجديد.. وزيادة أسعار السلع في هذا الموعد

فى إطار الخدمات التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، وحرصًا منه على اطلاع قُرَّائه بكل ما هو جديد في الشأن السياسي والبرلماني؛ نقدّم لكم أبرز الأخبار على مدار يوم الاحد 1 سبتمبر:
المولود الثالث يحرمك من إجازة الوضع مدفوعة الأجر في قانون العمل الجديد
يُعد قانون العمل من القوانين الهامة التي ينتظر مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال بداية دور الانعقاد الخامس لمناقشته، حيث سبق للحكومة أن تقدمت بمشروع قانون العمل، وناقشته لجنة القوى العاملة بالمجلس، إلا أنه لم يقر بعد... اضغط هنا
زيادة أسعار السلع خلال الفترة القادمة .. تعرف على التفاصيل
توقع عمرو الجوهرى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب زيادة في أسعار السلع خلال الفترة القادمة بعد تحرير سعر العملات الجمركية بنسبة 10% إذا لم ينخفض سعر الدولار في البنوك...اضغط هنا
برلماني يكشف المستفيد من تحرير أسعار العملات الجمركية
قال محمد بدراوي عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن إلغاء تعريفة أسعار العملات الأجنبية على واردات وصادرات السلع الضرورية والأساسية جمركيًا سيصب في مصلحة قطاع الجمارك ويزود من الحصيلة العامة...اضغط هنا
سولاف درويش تشيد بزيارة الرئيس السيسي للكويت
أشادت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ومساعد رئيس حزب حماة الوطن، بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة الكويت الشقيق، مؤكدة أن هذه الزيارة تعمق العلاقات التاريخية بين البلدين...اضغط هنا
«وكيل النواب» يطالب دول أفريقيا بالتصديق على بروتوكول مالابو
قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن لقاءه مع نائب رئيس برلمان عموم إفريقيا، جمال بوراس تناول فرص الاستفادة من رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحالية للاتحاد الإفريقي لإعطاء دفعة قوية لبروتوكول مالابو...اضغط هنا
غادة عجمي: زيارة الرئيس السيسي للكويت فرصة لتوسيع آفاق جديدة للاستثمار
قالت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب عن المصريين فى الخارج، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للكويت، تهدف إلى استمرار التشاور والتنسيق في مختلف القضايا والهموم التي توجد على الساحة العربية، وعرض تحديات كل دولة، والحلول التي يتم تقديمها لمواجهتها، مشيرة إلى أن هناك عددا من التحديات الموحدة التي تعاني منها الدول العربية، وتلك الزيارات فرصة كبيرة لبحثها وإيجاد حلول للمواجهة...اضغط هنا
زراعة البرلمان: لدينا فائض فى السكر بالمصانع يسمح بتصديره للخارج
قال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، إن لدينا فائضا فى السكر بالمصانع، مما يساهم فى إنهاء استيراده من الخارج، مشيرا إلى أن السعى لتصديره إلى الخارج أمر محمود...اضغط هنا
إطلاق مبادرة صحتك تهمنا بالوادى الجديد.. اليوم
أعلن النائب تامر عبدالقادر عضو مجلس النواب، إطلاق مبادرة صحتك تهمنا اليوم الأحد ، بالتنسيق مع عدد من الوزارات، لتوعية أبناء محافظة الوادى الجديد، بشأن ارتفاع نسبة الإصابة بالأمراض المزمنة بصورة لافتة للأنظار...اضغط هنا
العرابى يعيد تقديم مقترح رفع سن معاش الدبلوماسيين إلى 65 عاما خلال دور الانعقاد المقبل
قال السفير محمد العرابى ، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان أنه سيعيد تقديم مقترح بتعديل قانون السلك الدبلوماسى والقنصلى خلال دور الانعقاد الخامس بالبرلمان ، والذى سبق وان تقدم به خلال دور الانعقاد الرابع...اضغط هنا
المولود الثالث يحرمك من إجازة الوضع مدفوعة الأجر في قانون العمل الجديد
يُعد قانون العمل من القوانين الهامة التي ينتظر مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال بداية دور الانعقاد الخامس لمناقشته، حيث سبق للحكومة أن تقدمت بمشروع قانون العمل، وناقشته لجنة القوى العاملة بالمجلس، إلا أنه لم يقر بعد... اضغط هنا
زيادة أسعار السلع خلال الفترة القادمة .. تعرف على التفاصيل
توقع عمرو الجوهرى عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب زيادة في أسعار السلع خلال الفترة القادمة بعد تحرير سعر العملات الجمركية بنسبة 10% إذا لم ينخفض سعر الدولار في البنوك...اضغط هنا
برلماني يكشف المستفيد من تحرير أسعار العملات الجمركية
قال محمد بدراوي عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إن إلغاء تعريفة أسعار العملات الأجنبية على واردات وصادرات السلع الضرورية والأساسية جمركيًا سيصب في مصلحة قطاع الجمارك ويزود من الحصيلة العامة...اضغط هنا
سولاف درويش تشيد بزيارة الرئيس السيسي للكويت
أشادت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، ومساعد رئيس حزب حماة الوطن، بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدولة الكويت الشقيق، مؤكدة أن هذه الزيارة تعمق العلاقات التاريخية بين البلدين...اضغط هنا
«وكيل النواب» يطالب دول أفريقيا بالتصديق على بروتوكول مالابو
قال سليمان وهدان، وكيل مجلس النواب، إن لقاءه مع نائب رئيس برلمان عموم إفريقيا، جمال بوراس تناول فرص الاستفادة من رئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي الحالية للاتحاد الإفريقي لإعطاء دفعة قوية لبروتوكول مالابو...اضغط هنا
غادة عجمي: زيارة الرئيس السيسي للكويت فرصة لتوسيع آفاق جديدة للاستثمار
قالت النائبة غادة عجمي، عضو مجلس النواب عن المصريين فى الخارج، إن زيارة الرئيس عبدالفتاح السيسي، للكويت، تهدف إلى استمرار التشاور والتنسيق في مختلف القضايا والهموم التي توجد على الساحة العربية، وعرض تحديات كل دولة، والحلول التي يتم تقديمها لمواجهتها، مشيرة إلى أن هناك عددا من التحديات الموحدة التي تعاني منها الدول العربية، وتلك الزيارات فرصة كبيرة لبحثها وإيجاد حلول للمواجهة...اضغط هنا
زراعة البرلمان: لدينا فائض فى السكر بالمصانع يسمح بتصديره للخارج
قال النائب رائف تمراز، وكيل لجنة الزراعة والرى بالبرلمان، إن لدينا فائضا فى السكر بالمصانع، مما يساهم فى إنهاء استيراده من الخارج، مشيرا إلى أن السعى لتصديره إلى الخارج أمر محمود...اضغط هنا
إطلاق مبادرة صحتك تهمنا بالوادى الجديد.. اليوم
أعلن النائب تامر عبدالقادر عضو مجلس النواب، إطلاق مبادرة صحتك تهمنا اليوم الأحد ، بالتنسيق مع عدد من الوزارات، لتوعية أبناء محافظة الوادى الجديد، بشأن ارتفاع نسبة الإصابة بالأمراض المزمنة بصورة لافتة للأنظار...اضغط هنا
العرابى يعيد تقديم مقترح رفع سن معاش الدبلوماسيين إلى 65 عاما خلال دور الانعقاد المقبل
قال السفير محمد العرابى ، عضو لجنة العلاقات الخارجية بالبرلمان أنه سيعيد تقديم مقترح بتعديل قانون السلك الدبلوماسى والقنصلى خلال دور الانعقاد الخامس بالبرلمان ، والذى سبق وان تقدم به خلال دور الانعقاد الرابع...اضغط هنا