الداخلية فى يوم .. السيطرة على حريق هائل بسوبر ماركت في الدقهلية.. ضبط أقراص مخدرة وأسلحة نارية.. والقبض على 20 متهما في أسوان

-إخماد حريق بمحبس الغاز الطبيعي أمام كلية التربية الرياضية بالطالبية

-ضبط 937 هاربًا و637 مخالفة خلال حملة أمنية في أسوان





سيطرت قوات الحماية المدنية بالجيزة علي حريق اندلع بمحبس غاز أمام كلية التربية الرياضية بمنطقة الطالبية.



تلقت غرفة النجدة بلاغا باندلاع حريق داخل غرفة مواجهة لكلية التربية الرياضية بمنطقة الطالبية، فور إخطار اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة وجه بسرعة انتقال قوات الدفاع المدني للسيطرة علي الحريق.



تبين من الفحص أن النيران نشبت في كمية من المخلفات بجوار محبس الغاز الطبيعي وامتدت النيران للمحبس حتى تصاعدت ألسنة اللهب لأعلي ما مثل خطورة على المنطقة، ودفع اللواء هاني سعيد مدير ادارة الحماية المدنية بالجيزة ب ٣ سيارات إطفاء بعد التواصل مع شركة الغاز لإغلاق المحبس الرئيسي منعا لحدوث كارثة بالمنطقة.



وتمكنت قوات الإطفاء من محاصرة النيران واخماد الحريق واجراء عمليات التبريد اللازمة لمنع تجدده مرة اخري، تم تحرير محضر بالواقعة واحاله اللواء محمود السبيلي مدير الادارة العامة للمباحث للنيابة العامة التي تولت التحقيق.





فيما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على حريق هائل بسوبر ماركت أولاد علي بطلخا.



تلقى اللواء فاضل عمار مدير أمن الدقهلية إخطارا من إدارة النجدة يفيد بنشوب حريق كبير بسوبر ماركت أولاد علي المقابل لكوبري السماد بطلخا.



وانتقلت قوات الحماية المدنية الى مكان الحريق وخمس سيارات إطفاء و٣ سياىات إسعاف وضباط شرطة طلخا ورئاسة مركز ومدينة طلخا ومسئولي شركة الكهرباء والغاز للسيطرة على الحريق ومعرفة أسبابه.



وتبين إصابة حالتين باختناق تم علاجهما وحرر محضر بالواقعة. كما تواصل الأجهزة الأمنية، بمختلف مدن ومراكز وقرى محافظة أسوان جهودها من خلال شن حملاتها المكبرة اليومية، والتي تستهدف البؤر الإجرامية على مستوى المحافظة لضبط الخارجين على القانون وبسط يد الأمن في الشارع الأسواني.



وأسفرت الحملة في مجال ضبط قضايا المواد والأقراص المخدرة والأسلحة النارية والبيضاء عن ضبط 20 متهمًا.



وتمكنت الحملة من 5 قضايا أسلحة نارية و 6 كجم بانجو و258 قرصًا مخدرًا، بجانب 11 سلاح أبيض، وتنفيذ قرار ضبط وإحضار لحالة أخرى. وتحررت المحاضر اللازمة، واتُخذت الإجراءات القانونية تجاههم.





وفى سياق متصل تستكمل الأجهزة الأمنية، بمختلف مدن ومراكز وقرى محافظة أسوان جهودها من خلال شن حملاتها المكبرة اليومية والتى تستهدف البؤر الإجرامية على مستوى المحافظة لضبط الخارجين على القانون وبسط يد الأمن فى الشارع الأسوانى.





وأسفرت الحملة ، عن ضبط 937 هاربًا من أحكام متنوعة منهم 265 حكم حبس جزئى، و 32 حكم حبس مستأنف ، و 468 أحكام غرامات، و 168 مخالفات و 3 متهمين .





وفي مجال القضايا التموينية تم ضبط 24 قضية تموينية شملت ضبط 5 قضايا مخالفات للمخابز البلدية ، إلى جانب 9 قضايا لعدم الإعلان عن الأسعار ، و 3 قضايا لعدم حمل شهادة صحية ، و 4 قضايا للبيع بأزيد من السعر الرسمى ، فضلًا عن قضية لتجميع بطاقات تموينية مدعمة ، وقضيتان لاستخدام أسطوانات البوتاجاز فى غير الغرض المخصص لها .





وفى مجال ضبط قضايا المرافق تم ضبط 86 مخالفة متنوعة شملت 73 حالة رفع إشغالات بالطريق العام ، بجانب 13 لمضبوطات إشغال طريق تم رفعها وايداعها بمخازن مجلس المدينة .





وفي مجال القضايا المرورية تم ضبط 613 مخالفة مرورية شملت ضبط 4 مركبات توك توك و3 دراجة نارية وتروسيكل دون ترخيص ، وتحرير 128 مخالفة تجاوز حد السرعة ، و 73 تصالح فورى ، و 110 مخالفات غرامة ونش ، و 81 حالة عدم قبول التصالح، و 210 مخالفات متنوعة.