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حوادث

اليوم.. مجلس الدولة يفصل في تظلمات قضاته على الحركة القضائية

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 07:07 ص
مجلس الدولة
مجلس الدولة
محمد زهير
ينظر المجلس الخاص، بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس المجلس ، اليوم الاثنين تظلمات القضاة على الحركة الجديدة لعام 2019 / 2020 والتى تم إعلانها أول اغسطس الماضي .

وتلقت الأمانة الفنية طلبات التظلم من القضاة المعترضين على أماكنهم بالحركة الجديدة، وكان أقصى ميعاد لتلقى الطلبات يوم 19 أغسطس الماضي ، وتم بعدها غلق باب التظلمات .

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