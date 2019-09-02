اليوم.. مجلس الدولة يفصل في تظلمات قضاته على الحركة القضائية

ينظر المجلس الخاص، بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد أبو العزم رئيس المجلس ، اليوم الاثنين تظلمات القضاة على الحركة الجديدة لعام 2019 / 2020 والتى تم إعلانها أول اغسطس الماضي .



وتلقت الأمانة الفنية طلبات التظلم من القضاة المعترضين على أماكنهم بالحركة الجديدة، وكان أقصى ميعاد لتلقى الطلبات يوم 19 أغسطس الماضي ، وتم بعدها غلق باب التظلمات .