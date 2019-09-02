تأمين تنفيذ قرارات الإزالة بـ 7 محافظات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمعاونة الأجهزة الإدارية بمختلف المحافظات تفعيل ضوابط تنفيذ قرارات الإزالة على كافة التعديات الواقعة على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة ومنافع الرى والصرف ومجرى نهرالنيل، حيث قامت أجهزة الوزارة بتوجيه حملات مكبرة لتأمين تنفيذ قرارات إزالة تلك التعديات.





أسفرت جهودها عن تحقيق النتائج الإيجابية التالية:-



ففى مديرية أمن أسوان تم تأمين تنفيذ إزالة (8) حالات تعد متنوعة بدائرة مركز شرطة كوم امبو .



وبمديرية أمن أسيوط تم تأمين تنفيذ إزالة (22) حالة تعد متنوعة بدائرة مركز شرطة البدارى .



وفى مديرية أمن الأقصر تم تأمين تنفيذ إزالة (16) حالة تعد متنوعة بدائرة مركز شرطة القرنة .



وبمديرية أمن البحيرة تم تأمين تنفيذ إزالة العديد من حالات تعد متنوعة.



وفى مديرية أمن القليوبية تم تأمين تنفيذ إزالة (50) حالة تعد متنوعة بدائرة مركز شرطة شبين القناطر .



وبمديرية أمن المنوفية تم تأمين تنفيذ إزالة (63) حالة تعد متنوعة .



وفى مديرية أمن سوهاج : تأمين تنفيذ إزالة (49) حالة تعد متنوعة .



جاء ذلك فى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تكثيف الجهود لتنفيذ قرارات الإزالة المتعلقة بالاستيلاء والتعدى والبناء على الأراضى أملاك الدولة والعمل على سرعة استردادها تعزيزًا لمبدأ سيادة القانون، وكذا القرارات الصادرة بإزالة التعديات الواقعة على نهر النيل.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية.