حظك اليوم الاثنين 2/9/2019 وتوقعات الأبراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى

قد يهتم الكثيرون لمتابعة الأبراج والفلك، ومعرفة يوم حظهم، لذلك سنقدم لهم اليوم حظك اليوم الاثنين 2/9/2019 وتوقعات الابراج على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى، وذلك حتى تستطيع الإطلاع عليه، وتراقب تحركاته، حيث انه يمكن ان يساعدك في تحديد خطواتك فيما بعد.



وفيما يلي سنقدم لكم حظك اليوم الاثنين 2/9/2019 وتوقعات الابراج على الصعيد المهني والعاطفي والصحي، حيث نتعرف معا على ما تحملة الأبراج من أسرار لكل برج، وسنحاول كشف النقاب عن ما تحمله الأيام القادمة من أفراح ونجاحات وأحزان، الان نتابع كيف سيكون حظك اليوم 2 سبتمبر 2019، وماذا يخبئ لك برجك في عالم الفلك؟





حظك اليوم الاثنين 2/9/2019 برج الحمل على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى:



حظك اليوم برج الحمل على الصعيد المهني

لا تتقاعس ولا تتهرب من المسؤوليات، بل اسع إلى الانسجام والتوافق متجنباً التقلبات في المصالح والسمعة، إن الدرب صعبة ومعقّدة جداً.



حظك اليوم برج الحمل على الصعيد العاطفي

تكثر الفضائح وتنتشر الإشاعات المغرضة، وتظهر الأزمات باستمرار تقريباً، الجو متوتّر جداً ويتطلّب منك هدوءاً تاماً لاستيعاب مختلف التطوّرات ووضع حدٍّ لها.



حظك اليوم برج الحمل على الصعيد الصحي

حالتك الصحية على ما يرام ولا تشكو من آلام أصابتك في الآونة الأخيرة، قد تحتاج إلى تنظيم الوجبات لئلا تكتسب وزناً زائداً.





حظك اليوم الاثنين 2/9/2019 برج الثور على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى:



حظك اليوم برج الثور على الصعيد المهني

تترك أثراً جيداً في الأذهان لقدراتك الممتازة على التواصل، ويسمح لك هذا اليوم باقتحام مجال جديد ربما من خلال رغبة أحد الأشخاص.



حظك اليوم برج الثور على الصعيد العاطفي

تكون الرومانسية في أوجها، ويمكن أن تؤدي امرأة دوراً في خياراتك، و تتعزز شعبيتك ويستجيب الآخرون لرغباتك بكل طيبة خاطر.



حظك اليوم برج الثور على الصعيد الصحي

أنت بصحة جيدة وتواظب على التمارين الرياضية الخاصة بك، وتتبع نظاماً غذائياً صحياً بامتياز.





حظك اليوم الاثنين 2/9/2019 برج الجوزاء على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى:



حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد المهني

يكون النجاح عنوانك، فتقلب الأمور لمصلحتك وتلمس التراب فيتحول ذهباً، كما يقال، إنه يوم مهم من المفاوضات والعمليات المالية والاستثمارات.



حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

تلاحظ بعض التشويش في الأجواء العاطفية ما يؤدي الى الابتعاد عن الشريك، وربما تشعر أن جهودك تضيع بلا فائدة، وأن المساعي التي تقوم بها تذهب سدى.



حظك اليوم برج الجوزاء على الصعيد الصحي

تمر بتجربة تختبر فيها متانة اعصابك، ابتعد عن الضغوط والمضايقات، المطلوب منك الحذر والتأني واعتماد الليونة والتروي بعيداً عن الاستفزازات.





حظك اليوم الاثنين 2/9/2019 برج السرطان على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى:



حظك اليوم برج السرطان على الصعيد المهني

ااطلب نصيحة الاختصاصيين، وكن عملياً في مقاربتك الأمور، حذار تحدي القدر، وانتبه إلى تعاملك مع الآخرين واعتمد الشفافية أسلوباً.



حظك اليوم برج السرطان على الصعيد العاطفي

إذا شعرت بالرغبة في السفر، وهي رغبة تتجدد كل مرّة في شهر أيلول، فاذهب من دون تردد أو تحفظ، تنتظرك في الخارج ولقاءات واعدة وسعيدة.



حظك اليوم برج السرطان على الصعيد الصحي

تحرص جيداً على تجنّب الإصابة بأي مرض وتستشير الطبيب الخاص بك في الأمور الصحية التي تقلق بالك.





حظك اليوم الاثنين 2/9/2019 برج الاسد على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى:



حظك اليوم برج الاسد على الصعيد المهني

معاملات إدارية وملفات قانونية تطلب وعياً وجهوزية تامة لأي حدث طارئ، كن دبلوماسياً لمواجهة أصحاب النفوذ والكلمة الفاصلة واطلب الاستشارة القانونية.



حظك اليوم برج الاسد على الصعيد العاطفي

تفرح بلقاء جماعي أو بمناسبة أو ببعض الأصدقاء، تبدو كثير اللياقة وتمارس نجومية وتستقطب تأييداً وتبدو شديد الجاذبية.



حظك اليوم برج الاسد على الصعيد الصحي

إعتن جدياً بلياقتك واتّبع علاجاً وقائياً من الفيتامينات والمقويّات كي تبقى بحالة جسدية وفكرية ممتازة.





حظك اليوم الاثنين 2/9/2019 برج العذراء على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى:



حظك اليوم برج العذراء على الصعيد المهني

من الممكن أن تأخذك الاتصالات إلى بلدان غريبة والعمل فيها أو البدء من جديد، ما هو أكيد هو العمل الكثير والجهود المضاعفة التي تبذلها بدون التفكير بالراحة والاستجمام.



حظك اليوم برج العذراء على الصعيد العاطفي

لغيوم السود التي كانت تحجب السعادة والانسجام عن حياتك العاطفية، فتحرز تقدماً مهماً وتنطلق في فضاء واسع من الانشراح والمشاعر الجياشة.



حظك اليوم برج العذراء على الصعيد الصحي

تمر بظرف صحي ضاغط يتطلب منك التخفيف من الجهد المتواصل، و باستطاعتك اجتياز العقبات كي تتمكن من التغلب على المعاكسات وتخفيض حدة الضغوط.





حظك اليوم الاثنين 2/9/2019 برج الميزان على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى:



حظك اليوم برج الميزان على الصعيد المهني

تؤدي الشراكة دوراً في توجهات هذا اليوم، وتناقش أمراً وتقدم فكرة جديدة وتهتم بعلاقة مع بعض النافذين أو الأطراف الفاعلة.



حظك اليوم برج الميزان على الصعيد العاطفي

تحدث هذا اليوم عن مكاسب عبر بعض الشراكات حتى العاطفية منها، تلمس دعماً ومساعدة، ولن تشعر بالوحدة.



حظك اليوم برج الميزان على الصعيد الصحي

وضعك الصحي على خير ما يرام، ولكن قد تشعر بالحاجة إلى القيام بأمور كثيرة، فتعلم كيف توظف وقتك بشكل يتلاءم مع متطلباتك إن كنت لا تريد أن ترهق نفسك بسرعة.





حظك اليوم الاثنين 2/9/2019 برج العقرب على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى:



حظك اليوم برج العقرب على الصعيد المهني

لا تلم أحداً ولا تتذمر، إحذر الارتباك بسبب ظروف طارئة، قد تنقلب بعض الأوضاع، أو تضطر إلى مواجهة حالة جديدة، وتحاشي التصرّفات الانفعالية.



حظك اليوم برج العقرب على الصعيد العاطفي

تراوح مكانك على الصعيد العاطفي وتسيطر عليك الأفكار السود ويخيم التشاؤم، إياك والمجازفة فانت تفتقد كلياً الطاقة.



حظك اليوم برج العقرب على الصعيد الصحي

تجد نفسك منزعجاً ولا تشعر بالراحة المعهودة، ويمكن أن يكون السبب تراكم التعب الجسدي والتوتر العصبي.





حظك اليوم الاثنين 2/9/2019 برج القوس على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى:



حظك اليوم برج القوس على الصعيد المهني

تكون هذا اليوم واثقا بنفسك ومنفتحاً على كل الآفاق، وقادراً على إدارة الآخرين بحكمة، وتفرح لانفراج مالي أو نجاح صفقة تجارية.



حظك اليوم برج القوس على الصعيد العاطفي

تبدو الانفعالات العاطفية شديدة، وتعرف لقاء استثنائياً، عقلك الراجح يوحي بالثقة، وأسلوبك في التعامل مع الشريك متزن وسليم.



حظك اليوم برج القوس على الصعيد الصحي

تمضي وقتاً طويلاً جالساً وراء مكتبك، عليك بالاسترخاء والقيام ببعض التمارين الرياضية الخفيفة وذلك لتحسين حركة الدورة الدموية.





حظك اليوم الاثنين 2/9/2019 برج الجدي على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى:



حظك اليوم برج الجدي على الصعيد المهني

كن مستبقاً لبعض الأمور التي يمكن أن تؤذيك جسدياً ومعنوياً، الوقاية أفضل من العلاج، هكذا تتجنب أي سلبية طوال هذا اليوم.



حظك اليوم برج الجدي على الصعيد العاطفي

تتحسن حياتك العاطفية وتفرح لاجتماع قريب، باستطاعتك ترك انطباعات إيجابية والحصول على ما تريد من الشريك.



حظك اليوم برج الجدي على الصعيد الصحي

يراوح وضعك الصحي بين الجيد والمتذبذب، تبعاً للظروف التي تمر بها والمسؤوليات الكثيرة الملقاة على عاتقك.





حظك اليوم الاثنين 2/9/2019 برج الدلو على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى:



حظك اليوم برج الدلو على الصعيد المهني

تسعى إلى التقدم والترقي في العمل، وتقوم بكل الخطوات اللازمة لبلوغ الأفضل ما يجعل مستقبلك خالياً من المخاطر.



حظك اليوم برج الدلو على الصعيد العاطفي

يبدو هذا اليوم مصيرياً في حياة بعض مواليد الدلو، الذين يتمتعون بجاذبية قصوى وبحب للحياة ومشاعر متدفقة ومتطرفة في بعض الأحيان.



حظك اليوم برج الدلو على الصعيد الصحي

أضف المتعة إلى الرياضة، ويكون ذلك بممارسة التمارين التي تشعرك بالاستمتاع أثناء القيام بها، كالمشي منفرداً أو مع الأصدقاء.





حظك اليوم الاثنين 2/9/2019 برج الحوت على الصعيد المهنى والصحى والعاطفى:



حظك اليوم برج الحوت على الصعيد المهني

تتحسن نظرتك إلى الحياة، وقد تفرح بممارسة مهنة تعجبك، حاول ترتيب الأجواء وحصّن دفاعاتك النفسية.



حظك اليوم برج الحوت على الصعيد العاطفي

أمامك فرصة ثانية لكي تعود عن قرار أخطأت باتخاذه، أو لكي تبني السلام مع الزوج أو الحبيب، أو من أجل استعادة حبيب رحل أو إعادة التوازن إلى علاقة كانت مهددة.



حظك اليوم برج الحوت على الصعيد العاطفي

لا تكثر من العمل والسهر، عليك الاسترخاء واللجوء إلى النوم باكراً، همومك الفكرية تؤثر سلباً في قوة عطائك.