مستمرة.. حملات أمنية لإزالة التعديات على بحيرة المنزلة

واصلت مديريات أمن (الدقهلية، دمياط، بورسعيد) تكثيف تواجدها الأمنى بنطاق (بحيرة المنزلة) بالإشتراك والتنسيق مع قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات ومواصلة حملاتها الأمنية والإنضباطية المكبرة لمعاونة الأجهزة الإدارية والمعنية لتطوير ورفع كفاءة البحيرة ، وإزالة التعديات الواقعة عليها وضبط كافة المخالفات وحالات الصيد الجائر وتكثيف التواجد الأمنى وضبط كل ما يخل بالنظام والأمن العام بنطاق البحيرة.



أسفرت الجهود عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.. جاء أبرزها على النحو التالى:



ففى نطاق مديرية أمن الدقهلية تم ضبط عدد ( 2 ) قضية مركب وفلوكه "بدون ترخيص" و عدد ( 1 ) قضية لنش بمحرك خارجى "بدون ترخيص"، و عدد ( 1 ) قضية ضُبط خلالها (85) شيكارة سمك مُجفف، و تأمين أعمال التنمية والتطهير بإزالة غاب وبوص ونسيلة – بمساحة ( 7 ألف متر ).



وفى نطاق مديرية أمن دمياط تم إزالة عدد ( 45 متر ) غزل شرك طير مخالف ، و إزالة عدد ( 37 متر ) غزل تحاويط مخالف، و إزالة عدد ( 58 متر ) وحدة غرائز خشبية، و إزالة عدد ( 25 ) جوبية صيد مخالفة .



وفى نطاق مديرية أمن بورسعيد تم تأمين أعمال التنمية والتطهير بإزالة غاب وبوص ونسيلة – بمساحة ( 65 ألف متر).



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وجار إستمرار الحملات.