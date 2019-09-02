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حوادث

الداخلية .. ضبط آلاف القضايا المخالفة خلال حملات أمنية

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 04:08 ص
صورة أرشيفية - الاجهزة
صورة أرشيفية - الاجهزة الامنية
عمرو خليفة - اسلام مقلد
واصلت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية حملاتها الأمنية والانضباطية المكبرة، لتحقيق الانضباط فى الشارع المصرى ، ومكافحة الجرائم بشتى صورها، وتحقيق الإنتشار الأمنى الفعال ، والقضاء على كافة الظواهر السلبية.


أسفرت (خلال 24 ساعة) عن تأمين تنفيذ (853) قرار إزالة وغلق إدارى، ضبط ("135" حالة إشغال طريق –"49" إدارة بدون ترخيص – "33" تلوث بيئة– "46" بائع متجول – "8" عدم شهادة صحية).. وضبط ("4515" مخالفة مرورية متنوعة). بنطاق مديرية أمن القاهرة.

كما تم ضبط ( 5 قطع سلاح نارى ، 23 قضية إتجار بالمخدرات ، 76 قطعة سلاح أبيض ، 133 مخالفة مرافق، 38 قضية تموينية ، 2264 مخالفة مرورية ، تنفيذ 5043 حكم قضائى متنوع) بنطاق مديرية أمن الإسكندرية .

فيما تم ضبط ( 202 مخالفة مرافق ، 330 مخالفة مرورية ، 2 محكوم عليهم هاربين ) بنطاق مديرية أمن الإسماعيلية .

وفى سياق متصل تم ضبط ( 3 قطع سلاح نارى ، 3 قضايا إتجار بالمخدرات ، 17 قضية تموينية ، 80 مخالفة مرافق ، تنفيذ 905 حكم قضائى متنوع) بنطاق مديرية أمن الأقصر .

فيما ضبط ( 8 قطع سلاح نارى ، 11 قضية إتجار بالمخدرات ، 12 قطعة سلاح أبيض ، 30 قضية تموينية ، 2372 مخالفة مرافق ، 1423 مخالفة مرورية ، تنفيذ 5167 حكم قضائى متنوع) بنطاق مديرية أمن البحيرة .

كما تم ضبط ( 9 قطع سلاح نارى ، 45 قضية إتجار بالمخدرات ، 28 قطعة سلاح أبيض ، 3358 مخالفة مرافق، 87 قضية تموينية ، 347 مخالفة مرورية ، تنفيذ 9589 حكم قضائى متنوع) بنطاق مديرية أمن الجيزة .

ومديرية أمن الشرقية تم ضبط ( 9 قطع سلاح نارى ، 9 قضايا إتجار بالمخدرات ، 6 قطع سلاح أبيض ، 25 قضية تموينية ، 1236 مخالفة مرورية ، 1058 مخالفة مرافق ، تنفيذ 5307 حكم قضائى متنوع).

كما تم ضبط ( 7 قطع سلاح نارى ، 11 قضية إتجار بالمخدرات ، 6 قطع سلاح أبيض ، 79 قضية تموينية ، 467 مخالفة مرافق ، 1566 مخالفة مرورية ، تنفيذ 4799 حكم قضائى متنوع) بنطاق مديرية أمن الغربية .

فيما تم ضبط ( 7 قطع سلاح نارى ، 22 قضية إتجار بالمخدرات ، 40 قضية تموينية ، 192 مخالفة مرافق ، 1587 مخالفة مرورية ، تنفيذ 7042 حكم قضائى متنوع) بنطاق مديرية أمن القليوبية .

وفى ذات السياق تم ضبط ( 4 قطع سلاح نارى ، 5 قضايا إتجار بالمخدرات ، 311 مخالفة مرافق، 33 قضية تموينية ، 812 مخالفة مرورية ، تنفيذ 1507 حكم قضائى متنوع) بنطاق مديرية أمن بنى سويف .

كما ضبط ( 2 قطعة سلاح نارى ، 2 قضية إتجار بالمخدرات ، 24 قضية تموينية ، 247 مخالفة مرافق ، 699 مخالفة مرورية ، تنفيذ 2011 حكم قضائى متنوع) بنطاق مديرية أمن دمياط .

فيما تم ضبط ( 28 قطعة سلاح نارى ، 6 قضايا إتجار بالمخدرات ، 4 قطع سلاح أبيض ، 56 مخالفة مرافق ، 54 قضية تموينية ، 655 مخالفة مرورية ، تنفيذ 2365 حكم قضائى متنوع) بنطاق مديرية أمن سوهاج .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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