شرطة التعمير والمجتمعات العمرانية.. تأمين إزالة التعديات لحماية أملاك الدولة

نفذت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة حملة أمنية استهدفت ضبط كل صور الخروج على القانون بدوائر مدن (القاهرة الجديدة – العبور – بدر – الشروق – 6 أكتوبر – الشيخ زايد – 15 مايو - العاشر من رمضان – دمياط – الصالحية – برج العرب – العلمين الجديدة – الساحل الشمالى – السادات – المنيا الجديدة - بنى سويف الجديدة – الفيوم الجديدة – النوبارية الجديدة) بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بمديريات الأمن المعنية، بحملات أمنية لتأمين تنفيذ القرارات الإدارية الصادرة من الجهات المعنية بإزالة التعديات الواقعة على أملاك الدولة، وكذا ضبط المتعدين على المال العام.



أسفرت الجهود عن تأمين تنفيذ عدد (181) قرار إزالة تعديات على أراضى الدولة ومنشآت مخالفة لشروط الترخيص، و تأمين تنفيذ عدد (149) قرار غلق وقطع مرافق عن منشآت لمخالفة شروط التراخيص، و تأمين تنفيذ عدد (239) قرار إيقاف أعمال لمنشآت مخالفة للتراخيص.



وفى مجال ضبط القضايا المتنوعة بالمدن العمرانية الجديدة تم تأمين عدد (189) حالة إزالة فورية، و ضبط عدد ( 153) حالة إشغال طريق تسيئ للمظهر الجمالى بالمدن الجديدة، و عدد (29) حالة مخالفات بيئة ونظافة، و عدد (37) حالة بائع جائل وشهادة صحية، و عدد (7) حالة إستئناف أعمال، و عدد (17) حالة إتلاف مسطح أخضر ، و عدد (26) حالة فض أختام، و عدد (125) حالة مخالفة مبانى، و عدد (22) سيارة ودراجة بخارية مخالفة.



تم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية .