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أخبار البلد

نقل صلاح حسين رئيس الجهة الإعلانية المشتركة بـ الوطنية للإعلام

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 12:05 ص
ماسبيرو
ماسبيرو
أحمد سالم
أكدت مصادر بالهيئة الوطنية للإعلام إجراء حسين زين رئيس الهيئة حركة تنقلات على مستوى الإدارات الداخلية للهيئة جاء على رأسها نقل صلاح حسين رئيس الجهة الإعلانية المشتركة الى الإدارة المركزية للتفتيش بقطاع الأمانة العامة.

وقالت المصادر إن علامات استفهام كثيرة ثارت حول أدء الجهة الإعلانية المشتركة بقيادة صلاح حسين، وسعيد عبد الغفار مدير وكالة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات، بعد الإخفاق في تحقيق المطلوب منها من عوائد إعلانية، خاصة خلال شهر رمضان الماضي.

ووفقا لتأكيدات المصادر لـ صدى البلد، لم تحقق الجهة المشتركة للإعلانات اية عوائدة اعلانية تذكر خلال شهر رمضان الفائت، حيث لم تتخطى الـ ١٠ مليون جنيه، وهي قيمة أقل من الهدف المطلوب بكثير.

وتتألف الجهة المشتركة للإعلانات بالهيئة الوطنية من مجموعة من الادارة المركزية للاعلانات بالقطاع الاقتصادى ووكالة صوت القاهرة للصوتيات والمرئيات.

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