مولد يا دنيا.. من آمون إلى أبو الحجاج.. حكاية احتفال المصريين بذكرى ميلاد الأولياء والصالحين.. صور

تحتفل محافظة الغربية أكتوبر المقبل بعيد السيد البدوي العارف بالله الشهير، وهذا المولد جزء مهم من الثقافة الشعبية للشعب، والذي منذ بدء الحضارة المصرية القديمة وحتى الآن، يولي اهتماما كبيرا بذكري مولد الأولياء والصالحين، وهو ما اكتشفناه من جولة قامت بها كاميرا موقع صدى البلد في متحف طنطا.



خلال جولتنا كشف لنا الدكتور عماد بدير مدير عام المتحف جانبا من التراث الشعبي المادى وغير المادى للمحافظة،وخاصة تطور تقليد إقامة الموالد الذي بدأ منذ آلاف السنين واستمر حتى وقتنا الحالي، وخير مثال له مولد "السيد أحمد البدوي" بمدينة "طنطا" الذي يُحتفل به مرتين كل عام،موضحا أن كلمة مولد تعني إحتفال بعيد ميلاد شخصية مقدسة وفي مصر تقام هذه الاحتفالات للقديسين ورجال الدين من الديانتين المسيحية والإسلامية.



عيد الأوبت



وقال لنا بدير: عيد الأوبت هو احتفال سنوي كان يقام في الشهر الثاني من فصل الفيضان من كل عام، حيث تبدأ رحلة تماثيل ثالوث طيبة المقدس"أمون وموت وخنسو"علي قواربهم من معبد الكرنك إلي معبد الأقصر،وذلك عبر نهر النيل لمسافة تزيد عن 2 كم،وكانت مدة الاحتفالات 10 أيام تستقر خلالها قوارب المعبودات عند معبد الأقصر،ثم تعود بعدها إلي مقرها الأصلي في مقاصيرها بمعبد الكرنك،وكان الغرض من هذا الاحتفال تجديد الولادة الإلهية لأمون-رع ، والذي يعني بالتبعية تجديد شباب الملك نفسه.



مولد العارف بالله أحمد البدوي



هو إمام صوفي سني عربي، وكما أخبرنا مدير عام المتحف فقد ولد البدوي في مدينة فاس بالمغرب في عام 1200م،وهاجر إلي مصر واستقر بمدينة طنطا حتي توفي عام 1267 م،وأقام مسجدا كبيرا بها وأسس الطريقة الأحمدية،ونظرا لأن السيد البدوي من أشهر رجال الدين المسلمين في مصر،فقد ظلت مقبرته مزارا للعديد من المسلمين،وتقام احتفالية مولد الإمام أحمد البدوي في شهر أكتوبر من كل عام مواكبا للعيد القومي لمحافظة الغربية.



مولد العذراء مريم



قال لنا بدير: هو احتفالية سنوية تواكب عيد الصعود علي حسب المعتقد المسيحي، ويقام الاحتفال الرئيسي به بكنيسة العذراء في جبل الطير بمركز سمالوط بمحافظة المنيا،حيث يحتفل مسيحيو الأقباط الأرثوذكسوالكاثوليك والعديد من الطوائف الأخري في جميع أنحاء العالم بذلك حيث تقام قداسات صباحية ومسائية.



مولد سيدي أبو الحجاج بالأقصر



هو يوسف بن عبد الرحيم بن يوسف بن عيسي الزاهد المعروف بأبي الحجاج الأقصري،والذي أخبرنا بدير أنه ولد ببغداد أوائل القرن السادس الهجري وانتقل إلي مكة ثم استقر وعاش في الأقصر،إلا أن توفي عام 1244 م ودفن في مسجد سمي بإسمه وقد أقامه كمركز لتأملاته،وأطلق عليه اصطلاحا زاوية الحجاج ويقع حاليا في معبد الأقصر،ويقام الاحتفال السنوي بمولد هذا الإمام في شهر أبريل من كل عام ولمدة عدة أيام،ويتم خلاله خروج مواكب احتفالية.