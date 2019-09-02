ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

صحة أسوان: مبادرة المسح السمعي للأطفال حديثي الولادة مجانية.. صور

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 03:26 ص
صحة أسوان: مبادرة
صحة أسوان: مبادرة المسح السمعي للأطفال حديثي الولادة مجانية
شاذلى عبد الفتاح
قالت الدكتورة فاطمة عنتر مدير إدارة رعاية الأمومة والطفولة بمديرية الشئون الصحية بأسوان إن مبادرة المسح السمعى للأطفال حديثى الولادة تستهدف الأطفال حديثى الولادة من عمر ثلاثة أيام وحتى 28 يومًا للكشف السمعي على الطفل لقياس مدى درجة السمع لدى الطفل والإطمئنان على صحته وذلك داخل 63 مركز على مستوى مدن ومراكز المحافظة.

وأشارت الدكتورة فاطمة عنتر فى تصريح خاص بأن المبادرة تقدم الرعاية الصحية للأطفال بالمجان ، وفى حالة رصد حالات مرضية يتم المتابعة للطفل من خلال زيارته مرة أخرى لأقرب مركز له بعد مرور أسبوعين.

وأضافت فاطمة عنتر أنه يتم تحويل الطفل فى حالة رصد أى مرض لديه إلى التأمين الصحى الذى يقوم بتحويله إلى أقرب مركز علاجى للطفل وذلك دون أن تتحمل أسرته أى تكاليف مالية للعلاج اللازم له.

وانطلقت أمس الأحد مبادرة المسح السمعى للأطفال حديثى الولادة بمحافظة أسوان ، والتى تنظمها وزارة الصحة والسكان بعدد من محافظات الجمهورية تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.

وبدأت المبادرة الرئاسية داخل نطاق المحافظة تحت إشراف الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان من خلال توافد عدد كبير من الأمهات وبصحبتهم الأطفال حديثى الولادة على مراكز الصحة المنتشرة داخل المدن والمراكز.
صحة أسوان: مبادرة المسح السمعي للأطفال حديثي الولادة مجانية.. صور
صحة أسوان: مبادرة المسح السمعي للأطفال حديثي الولادة مجانية.. صور
صحة أسوان: مبادرة المسح السمعي للأطفال حديثي الولادة مجانية.. صور

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

دورات مكثفة لفرق تمريض الأمومة والطفولة بأسوان.. صور

60 وحدة صحية تستعد لمبادرة الكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال بقنا

خطوات الكشف المبكر عن ضعف السمع للمواليد الجدد.. فيديو

انطلاق حملة الكشف المبكر عن ضعف السمع للأطفال بالأقصر أول سبتمبر

مجانى للأطفال .. تفاصيل مبادرة الرئيس السيسى لـ حديثى الولادة.. فيديو

انطلاق المبادرة الرئاسية للكشف المبكر وعلاج ضعف وفقدان السمع للأطفال بأسيوط

ترشيحاتنا

بعد ظهوره ببنطلون مثير للجدل.. عمرو دياب ينشر مجموعة صور من حفله بالساحل.. شاهد

تركى آل الشيخ يرُد بقوة على متابعة انتقدته.. شاهد

عماد متعب: الزمالك ممتع ويمتلك حلولا كثيرة في الملعب

تعشق إثارة الجدل .. منة فضالي بإطلالة باللون الأحمر .. شاهد

كيف أتوب من المال الحرام .. البحوث الإسلامية تجيب

ملعوبة .. تركى ال الشيخ يسخر من نفسه على فيس بوك | صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمر خيرت يتألق فى ختام مهرجان القلعة .. صور

اتغيرت بعد مسلسل ابو العروسة.. كارولين عزمى بإطلالة جديدة فى السيارة

إطلالة مثيرة للجدل .. سلمى ابو ضيف بـ توب حملات فى أحدث ظهور