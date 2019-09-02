صحة أسوان: مبادرة المسح السمعي للأطفال حديثي الولادة مجانية.. صور

قالت الدكتورة فاطمة عنتر مدير إدارة رعاية الأمومة والطفولة بمديرية الشئون الصحية بأسوان إن مبادرة المسح السمعى للأطفال حديثى الولادة تستهدف الأطفال حديثى الولادة من عمر ثلاثة أيام وحتى 28 يومًا للكشف السمعي على الطفل لقياس مدى درجة السمع لدى الطفل والإطمئنان على صحته وذلك داخل 63 مركز على مستوى مدن ومراكز المحافظة.





وأشارت الدكتورة فاطمة عنتر فى تصريح خاص بأن المبادرة تقدم الرعاية الصحية للأطفال بالمجان ، وفى حالة رصد حالات مرضية يتم المتابعة للطفل من خلال زيارته مرة أخرى لأقرب مركز له بعد مرور أسبوعين.





وأضافت فاطمة عنتر أنه يتم تحويل الطفل فى حالة رصد أى مرض لديه إلى التأمين الصحى الذى يقوم بتحويله إلى أقرب مركز علاجى للطفل وذلك دون أن تتحمل أسرته أى تكاليف مالية للعلاج اللازم له.





وانطلقت أمس الأحد مبادرة المسح السمعى للأطفال حديثى الولادة بمحافظة أسوان ، والتى تنظمها وزارة الصحة والسكان بعدد من محافظات الجمهورية تحت رعاية رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي.



