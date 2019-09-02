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فن

ورد مسموم ينافس 5 أفلام للترشح للأوسكار

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 12:37 ص
ورد مسموم
ورد مسموم
أحمد إبراهيم
أسفر اختيار اللجنة المشكلة من مسعد فودة نقيب السينمائيين لاختيار الفيلم المصري المرشح لأوسكار أفضل فيلم أجنبي عن اختيار قائمة قصيرة مكونة من أفلام : "ورد مسموم"، "ليل خارجي"، "الفيل الازرق"، "الممر" و"الكنز" و"عيار ناري" إضافة إلى فيلم "الحلم البعيد" لاختيار الفيلم المرشح بصفة نهائية، لتمثيل السينما المصرية في المسابقة العالمية، في جلسة ختامية للجنة تعقد بالقاعة الكبرى بالمجلس الأعلى للثقافة.

وكانت عقدت اللجنة اجتماعها الأول بالقاعة الرئيسية بالمجلس الأعلى للثقافة والتى تم تشكيلها من قبل نقابة المهن السينمائية برئاسة مسعد فودة.

وتم الاتفاق على أن يتم تصفية الأفلام إلى قائمة قصيرة تضم خمسة أفلام ليتم التصويت عليها فى الاجتماع المقبل للجنة لاختيار الفيلم الذى سيتم إرساله إلى أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة الأمريكية التى تمنح جوائز الأوسكار فى موعد أقصاه 30 سبتمبر 2019.

وناقشت اللجنة اختيار الفيلم المشارك من بين الأفلام المصرية الروائية الطويلة التى تم عرضها تجاريا فى دور العرض المصرية بداية من شهر أكتوبر 2018، وقد بلغ عددها 30 فيلما.

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