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رياضة

عماد متعب: الزمالك ممتع ويمتلك حلولا كثيرة في الملعب

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 12:22 ص
حسام الحارتي
أكد عماد متعب لاعب النادي الأهلي السابق، أن لاعبي نادي الزمالك استطاعوا تقديم أداء جيد أما نادي الاتحاد السكندري خلال اللقاء الذي جمع بينهما وانتهاء لصالح القلعة البيضاء بهدف نظيف دون رد قائلا : "الزمالك قدم أداء ممتع أمام الاتحاد السكندري".

وأضاف عماد متعب خلال لقائه بفضائية "أون سبورت "، أن ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك يستحق التحية والتقدير له بعد تعديل الاخطاء المتواجدة في صفوف القلعة البيضاء.

وتابع عماد متعب لاعب الأهلي السابق : "الزمالك ممتع ويمتلك حلولا كثيرة في الملعب".

وتغلب فريق الزمالك على نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة 1-0 فى المباراة التى جمعت بينهما على ملعب استاد الإسماعيلية في الدور نصف النهائي ببطولة كأس مصر ويتأهل إلى نهائى المسابقة المحلية وينتظر الفائز من لقاء بيراميدز وبتروجيت.

أحرز هدف اللقاء الوحيد مصطفى محمد فى الشوط الإضافة الأول.



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