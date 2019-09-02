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رياضة

سيد معوض: لا أنسى فضل الإسماعيلي.. ولكنني أهلاوي.. فيديو

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 12:34 ص
سيد معوض
سيد معوض
عمرو ابوبكر
"لن أنسى فضل الإسماعيلي، ولكني كادر أهلاوي".. بهذه الكلمات بدأ سيد معوض نجم الأهلي السابق حديثه.

وقال سيد معوض في تصريحات لبرنامج "الماتش" الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة "صدى البلد": "الأندية الكبرى ليس لديها أفكار لتطوير اللاعبين وصناعة كوادر للمستقبل على المستوى الفني والإداري".

وأردف سيد معوض: "أعتبر نفسي كادرا أهلاويا، لقد حصلت مع الأهلي على بطولات كثيرة"، متابعا: "لا أغفل فضل الإسماعيلي عليّ، لقد حصلت معهم ايضا معهم على بطولات، و"استحملوني" كثيرًا عندما كنت مصابا وبعيد عن المستوى المعروف عني".

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