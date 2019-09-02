ريحان: العهدة النبوية وضعت أسسا لحماية المقدسات المسيحية والمساعدة فى ترميمها

كشف خبير الآثار الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير عام البحوث والدراسات الأثرية والنشر العلمى بوجه بحرى بمناطق آثار جنوب سيناء أسرارا تاريخية عن مخطوط العهدة النبوية، والمحفوظ عدة صور منها بدير سانت كاترين، بعد أن أخذ السلطان سليم الأول النسخة الأصلية عام 1517م وحملها إلى الأستانة وترك لرهبان الدير صور معتمدة من هذا العهد مع ترجمتها إلى التركية.



وقال ريحان لـ "صدى البلد" إنه تقدم منذ عام 2012 بمذكرة علمية وافية للمجلس الأعلى للآثار للمطالبة بعودة المخطوط من تركيا،موضحا أن العهدة كتبت بخط على بن أبى طالب فى مسجد النبى حين أرسل النبى محمد (صلّى الله عليه وسلم) كتبه إلى الملوك والأمراء مثل كسرى وقيصر والمقوقس نائب الرومان فى مصر يدعوهم إلى الإسلام، وأن المقوقس أكرم مندوب النبى وزوده بالهدايا، وقد جاء هذا المندوب من الجزيرة العربية وعاد إليها عن طريق سيناء، وقابله رهبان دير سانت كاترين فى الطريق وأرسلوا معه وفدًا يطلع النبى على حال ديرهم ويطلب منه العهد تأمينًا للطريق وصيانة لديارهم ومصالحهم.



وأشار ريحان إلى أن الوثيقة وضعت أسسا لحماية المقدسات المسيحية والمساعدة فى ترميمها، بمنع التعدى على المقدسات المسيحية أو هدمها أو تفجيرها أو الاقتراب من سلامتها بأى شكل من الأشكال،كما يحظر على المسلم استخدام أحجارها فى بناء المساجد ومنازل المسلمين مما يعنى تركها لإعادة استخدامها فى أعمال الترميم (ولا يهدم بيت من بيوت كنائسهم وبيعهم ولا يدخل شئ من بناء كنايسهم فى بناء مسجد ولا فى منازل المسلمين).



وأشارت العهدة لسبب ذلك فى جملة أخرى (ويعاونون على مرمى بيعهم وصوامعهم ويكون ذلك معونة لهم على دينهم) وقد حددت الوثيقة هنا الفرق بين الصومعة وهى أماكن الخلوة للرهبان المنقطعين للعبادة فى الصحراء والبيع وهى الكنائس بكل عناصرها المعمارية.



وأضاف: هي أول وثيقة فى العالم أرست مبادئ احترام الأديان وحماية المقدسات وأماكن العبادة، ودعت المسلمين للمحافظة عليها والمساهمة فى ترميمها وصيانتها وقد حددت الوثيقة أنواع دور العبادة المسيحية نصًا (لا يغير أسقف من أسقفيته ولا راهب من رهبانيته ولا حبيس من صومعته)،والأسقفية أو الكاتدرائية هى الكنيسة الكبرى التي تشرف على مجموعة كنائس والرهبان هم المنقطعين للعبادة داخل الأديرة والحبيس هو الراهب المنقطع فى صومعته وحيدًا للعبادة.