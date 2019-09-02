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رياضة

جميع أهداف يوم الأحد 1-9-2019 في الدوريات الـ 5 الكبرى

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 12:36 ص
صدى البلد
أحمد هاني
أقيمت يوم الأحد الموافق 1-9-2019 من شهر أغسطس العديد من المباريات في الدوريات الأوروبية الخمس الكبرى ، وشهدت العديد من الأهداف والمفاجأت.

ويقدم لكم صدى البلد أبرز أهداف اليوم في الدوريات الخمس الكبرى.

الدوري الإسباني : ريال مدريد وفياريال
سيطر التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق على مباراة فياريال أمام ضيفه ريال مدريد ، ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الإسباني والتي جمعت الفريقين على أرضية ملعب "لا سيراميكا" معقل الغواصات.


الدوري الإنجليزي: توتنهام وارسنال
تعادل فريق أرسنال مع ضيفه توتنهام بهدفين لمثلهما في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "الإمارات" فى الجولة الرابعة ضمن منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.


الدوري الألماني: إينتراخت فرانكفورت و فورتونا ديسلدورف
حقق فريق إينتراخت فرانكفورت فوزًا هامًا على حساب ضيفه فورتونا ديسلدورف بهدفين مقابل هدف ، وذلك ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري الألماني.


الدوري الفرنسي: مارسيليا وسانت إيتيان
فاز مارسيليا على ضيفه سانت إيتيان بهدف نظيف، في المباراة التي جمعتهما الأحد ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الفرنسي.


الدوري الإيطالي: روما ولاتسيو
أنتهت مباراة مباراة "ديربي العاصمة" بين روما ولاتسيو بالتعادل بهدف لمثله في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "الأوليمكو" ضمن منافسات الجولة الثانية من عمر مسابقة الدوري الإيطالي "الكالتشيو".




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