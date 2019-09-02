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الإمارات تجلي 75 مواطنا من ولاية فلوريدا الأمريكية بسبب دوريان

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 12:27 ص
الإعصار دوريان
الإعصار دوريان
قسم الخارجي
أعلنت سفارة الإمارات في واشنطن، إجلاء 75 مواطنا من ولاية فلوريدا الأمريكية، وذلك مع قدوم إعصار دوريان العنيف، حيث وصل إلى الفئة الخامسة.

وقالت السفارة الإماراتية وفق ما نشره موقع "الإمارات اليوم" إنها أجلت كذلك مجموعة من مواطني دول مجلس التعاون الخليجي، بعد أن طلبوا من السفارة الإماراتية مساعدتهم.

وأضافت أنها وفرت طائرة خاصة لإجلاء جميع المواطنين الإماراتيين الذين لم يغادروا الولاية بعد، وتمت عملية الإجلاء، من مدينة ميامي إلى وجهة أكثر أمانًا.

يأتي ذلك مع وصول إعصار دوريان إلى جزر البهاما، حيث وصل إلى الفئة الخامسة، الأمر الذي جعل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يطالب من الشعب الصلاة من أجل المتواجدين في هذه الجزر.

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