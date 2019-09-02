سيد معوض: علي معلول رقم 1 في التتويج بالدوري ‏

أكد سيد معوض، نجم النادي الأهلي السابق، إن علي معلول ظهير أيسر الفريق على تواصل معه منذ اعتزاله.‏



وقال سيد معوض، خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "علي معلول على ‏تواصل معي منذ اعتزالي عندما كان لاعبا في الصفاقسي التونسي".‏



وأكمل سيد معوض: "معلول رقم 1 في التتويج بالدوري المصري الموسم الماضي، ونقدر على تعويض اندفاعه الهجومي من خلال ‏تغطية لاعب الوسط، مثلما كان يفعل معي حسام عاشور كأنه ظهير أيسر في أوقات كثيرة".‏

