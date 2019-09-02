سيد معوض: علي معلول رقم 1 في التتويج بالدوري ‏

أكد سيد معوض، نجم النادي الأهلي السابق، إن علي معلول ظهير أيسر الفريق على تواصل معه منذ اعتزاله.
وقال سيد معوض، خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "علي معلول على تواصل معي منذ اعتزالي عندما كان لاعبا في الصفاقسي التونسي".
وأكمل سيد معوض: "معلول رقم 1 في التتويج بالدوري المصري الموسم الماضي، ونقدر على تعويض اندفاعه الهجومي من خلال تغطية لاعب الوسط، مثلما كان يفعل معي حسام عاشور كأنه ظهير أيسر في أوقات كثيرة".
وقال سيد معوض، خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "علي معلول على تواصل معي منذ اعتزالي عندما كان لاعبا في الصفاقسي التونسي".
وأكمل سيد معوض: "معلول رقم 1 في التتويج بالدوري المصري الموسم الماضي، ونقدر على تعويض اندفاعه الهجومي من خلال تغطية لاعب الوسط، مثلما كان يفعل معي حسام عاشور كأنه ظهير أيسر في أوقات كثيرة".