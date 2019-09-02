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رياضة

سيد معوض: علي معلول رقم 1 في التتويج بالدوري ‏

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 02:38 ص
سيد معوض
سيد معوض
عمرو ابوبكر
أكد سيد معوض، نجم النادي الأهلي السابق، إن علي معلول ظهير أيسر الفريق على تواصل معه منذ اعتزاله.‏

وقال سيد معوض، خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "علي معلول على ‏تواصل معي منذ اعتزالي عندما كان لاعبا في الصفاقسي التونسي".‏

وأكمل سيد معوض: "معلول رقم 1 في التتويج بالدوري المصري الموسم الماضي، ونقدر على تعويض اندفاعه الهجومي من خلال ‏تغطية لاعب الوسط، مثلما كان يفعل معي حسام عاشور كأنه ظهير أيسر في أوقات كثيرة".‏

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