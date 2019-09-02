ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

سيد معوض: أتمنى التواجد في الجهاز الفني لمنتخب مصر

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 02:06 ص
سيد معوض
سيد معوض
عمرو ابوبكر
تحدث سيد معوض نجم الأهلي السابق عن ارتباط اسمه بالجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر.

وقال سيد معوض في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "لم يتم ترشيحي لمنتخب مصر ولم يتحدث معي أحد في هذا المنصب"، متابعًا: "اتمنى التواجد في الجهاز الفني لمنتخب مصر بالتأكيد، شرف كبير لي ولأي شخص التواجد في الجهاز الفني لمنتخب مصر".

واستكمل سيد معوض: "كان شرف ليا اني بعد اللعب في الأهلي ان انضم للجهاز الفني، وبعد لعبي لمنتخب مصر فشرف لي أن أتواجد في الجهاز الفني لمنتخب مصر بعد أن خدمته كلاعب".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تامر بدوي: ترشيح وزارة الشباب والرياضة للجهاز الفني للمنتخب تجريد لعمل اتحاد الكرة

تم ترشيحي للمنتخب.. أحمد حسن: أحسم موقفي مع بيراميدز فى هذا الموعد

احمد حسن يكشف عن حقيقة ترشيحه للجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر.. فيديو

سيد معوض يكشف حقيقة ترشيحه للعمل بالمنتخب

سيد معوض: التطبيل ضرني .. تعرف على كواليس عمله في بيراميدز .. فيديو

سيد معوض: لا أنسى فضل الإسماعيلي.. ولكنني أهلاوي.. فيديو

ترشيحاتنا

فيديو صادم .. بلطجية يروعون المواطنين ويعتدون على أب وابنته داخل كافيه ببورسعيد

سبب الخسارة من الأهلي .. جماهير الزمالك تهاجم حارس مرمى الاتحاد لتألقه في الشوط الأول

اهم الاخبار اليوم | تحرير الدولار الجمركي.. وبابا الفاتيكان بين السماء والأرض.. وزيادة مرتقبة في أسعار السلع

لحظة احتفال مرتضى منصور بهدف التقدم لـ الزمالك في مرمى الاتحاد .. فيديو

شاهد.. رد فعل مرتضى منصور بعد إنقاذ مرمى الزمالك من هدف التقدم لـ الاتحاد

عايز يطلعنا من الكاس.. تعليق صادم من عزيز الشافعى على تألق حارس الاتحاد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمر خيرت يتألق فى ختام مهرجان القلعة .. صور

اتغيرت بعد مسلسل ابو العروسة.. كارولين عزمى بإطلالة جديدة فى السيارة

إطلالة مثيرة للجدل .. سلمى ابو ضيف بـ توب حملات فى أحدث ظهور