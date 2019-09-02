سيد معوض: أتمنى التواجد في الجهاز الفني لمنتخب مصر

تحدث سيد معوض نجم الأهلي السابق عن ارتباط اسمه بالجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر.



وقال سيد معوض في تصريحات لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر شاشة صدى البلد "لم يتم ترشيحي لمنتخب مصر ولم يتحدث معي أحد في هذا المنصب"، متابعًا: "اتمنى التواجد في الجهاز الفني لمنتخب مصر بالتأكيد، شرف كبير لي ولأي شخص التواجد في الجهاز الفني لمنتخب مصر".



واستكمل سيد معوض: "كان شرف ليا اني بعد اللعب في الأهلي ان انضم للجهاز الفني، وبعد لعبي لمنتخب مصر فشرف لي أن أتواجد في الجهاز الفني لمنتخب مصر بعد أن خدمته كلاعب".

