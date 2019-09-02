بفستان مشجر أخضر.. رضوى الشربيني تظهر بإطلالة مختلفة.. ومتابعوها: يا جمالو يا جمالو

نشرت الإعلامية رضوى الشربيني صورا لها عبر صفحتها الرسمية على انستجرام، وهي بإطلالة رائعة وجذابة للغاية.



وعلقت رضوى الشربني على صورتها، وقالت: "لما تلبس فستان اخضر يطلع في الصور ازرق"، كما علق بعض متابعيها "يا جمالو يا جمالو"، وآخرون "انتي حلوة في كل الالوان".



وارتدت رضوى الشربيني فستانا طويلا باللون الأخضر مع اللون الأسود، والأبيض، بأكمام طويلة.



وتركت رضوى الشربيني شعرها منسدلا عبر اكتافها لتبرز من إطلالتها، ولم تتكلف في وضع المكياج، حيث انها ابرزت لون عينيها بالكحل الأسود، والماسكرا، مع وضع اللون الاحمر كأحمر شفاه.



ولم تتكلف رضوى الشربيني في ارتداء الاكسسورات، حيث انها اكتفت بوضع طلاء اظافر باللون الاسود.



واليكم الصور التي تبرز تفاصيل إطلالتها..