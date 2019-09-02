حقيقة تولي حسام غالي مديرًا لـ منتخب مصر

كشف الإعلامي أحمد شوبير، حقيقة إدراج اسم حسام غالي نجم الأهلي ومنتخب مصر السابق ومدير الكرة لفريق كرة القدم الأول للجونة الحالي، بين أسماء المرشحين للتواجد في الجهاز الفني للفراعنة.



وقال أحمد شوبير خلال تصريحاته في برنامجه ملعب أون الذي يقدمه على شاشة أون سبورت، إن حسام غالي عٌرض عليه أنه يكون مديرََا لمنتخب مصر لكنه فضل الاستمرار مع الجونة".



جدير بالذكر أن حسام غالي قدم مع الجونة موسما جيدًا، واستطاع أن يتدخل في العديد من الصفقات التي تدعم فريقه من خلال علاقاته المميز مع العديد من الاندية وخصوصًا النادي الاهلي الذي تم التعاقد مع أكثر من 10 لاعبين خلال فترة الانتقالات الصيفية.