مصيف تحول لمأتم .. مصرع أب صعقًا بالكهرباء أمام أبنائه .. صور

نشرت صحيفة ديلى ميل البريطانية مقطع فيديو صادما، يظهر لحظة مصرع أب أمام أبنائه أثناء إجازة الصيف، لتتحول الرحلة إلى مآتم.



تعود تفاصيل الحادثة عندما تعرض البريطانى مارتن إليس، البالغ من العمر 68 عامًا لصعقة كهربائية في سد بجزيرة سانت لوسيا الكاريبية، أمام أعين أبنائه.



فقد مارتن وعيه فى البداية بسد سير جون كومبتون في روسو- سانت لوسيا، ليتوفي بعدها بدقائق في مكان الحادثة، حيث كان يقضي إجازة الصيف برفقة أبنائه الثلاثة.



وكشفت شركة سانت لوسيا للمياه والصرف الصحي، المالكة للسد الذي يزود الجزيرة بالمياه، فى بيان صحفى عن بالغ اسفها وحزنها الشديد جراء الحادث المؤسف، الذى راح ضحيته الأب البريطانى.



من ناحية أخرى فتحت السلطات التحقيقات للوقوف على سبب الوفاة.