ميتشو: أفضل هدية فى عيد ميلادى هي وصول الزمالك إلى نهائى الكأس .. فيديو

نشر ميتشو المدير الفني لنادي الزمالك، فيديو من الاحتفال بعيد ميلاده فى معسكر الفريق عبر موقع التواصل الاجتماعى "تويتر".



وعلق ميتشو على الفيديو قائلا: "إنه شعور رائع بالنسبة له أن يعمل مع لاعبى الفريق الأبيض، وما قدموه له فى عيد ميلاده الخمسين يوم الأحد، بعد بذلهم قصارى جهدهم لتخطى عقبة الاتحاد السكندرى فى نصف نهائى كأس مصر".



وحاز الفيديو على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالاتى:



عيد ميلاد سعيد -- نعم الفريق يستحق الفوز - مستنين البطولة



يذكر أن تغلب فريق الزمالك على نظيره الاتحاد السكندري بنتيجة 1-0 فى المباراة التي جمعت بينهما على ملعب استاد الإسماعيلية في الدور نصف النهائي ببطولة كأس مصر ويتأهل إلى نهائى المسابقة المحلية وينتظر الفائز من لقاء بيراميدز وبتروجيت.