المصري يتعاقد مع خالد مصطفى مدافع الزمالك على سبيل الإعارة لمدة موسمين

أتم مجلس إدارة النادي المصري برئاسة الأستاذ سمير حلبية وبالتنسيق مع الجهاز الفني للفريق الأول بقيادة الكابتن ايهاب جلال إجراءات التعاقد مع خالد مصطفى مدافع فريق الزمالك تحت 21 عامًا وذلك على سبيل الإعارة لمدة موسمين ، حيث قام الأستاذ محمد الخولي نائب رئيس النادي والمهندس عدنان حلبية عضو مجلس الإدارة بإنهاء كافة الإجراءات مع إدارة نادي الزمالك للحصول على خدمات اللاعب الذي جاء التعاقد معه بناء على طلب الكابتن ايهاب جلال الذي كان قد قام بتصعيد اللاعب لصفوف الفريق الأول للكرة بنادي الزمالك خلال الفترة التي كان يتولى فيها الكابتن ايهاب جلال مسئولية الإدارة الفنية للقلعة البيضاء.



وتسعى لجنة التعاقدات بالنادي المصري خلال الفترة القليلة القادمة لتحويل عقد الإعارة لعقد إعارة بنية البيع للاحتفاظ باللاعب البالغ من العمر 20 عاما والذي يعد أحد ركائز كافة منتخبات الناشئين والشباب خلال السنوات الماضية وذلك لاجادته اللعب بكافة مراكز خط الدفاع وخاصة مركز قلب الدفاع.



