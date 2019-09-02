محافظ بني سويف: انطلاق مبادرة طمن قلبك لعلاج مرضى القلب بالتعاون مع الأورمان

أعلن المستشار هاني عبد الجابر محافظ بني سويف، انطلاق مبادرة "طمن قلبك"، والتي تنفذها جمعية الأورمان بالتعاون مع المحافظة ،وتستهدف دعم وعلاج مرضى القلب غير القادرين في جميع مراكز المحافظة؛ وذلك من خلال تنظيم سلسلة قوافل طبية موسعة وإجراء جراحات القلب المفتوح والقسطرة العلاجية بالمجان لتقديم الخدمات الطبية للمرضى من كافة الأعمار بالتعاون مع أكبر وأفضل المؤسسات الطبية المتخصصة في مجال أمراض القلب في جميع مراكز ومدن المحافظة.



وأثنى المحافظ على الدور الكبير الذي تقوم به جمعية الأورمان باعتبارها إحدى الركائز التنموية في ربوع مصر، ومثال مشرف لتجسيد دور العمل الأهلي في نمو المجتمعات اقتصاديا واجتماعيا، مشيرا إلى ما تتمتع به الجمعية من تاريخ عريق ورصيد كبير في الخدمة المجتمعية والذي يذخر بالإنجازات والأعمال الرائدة في المجالات الخيرية والإنسانية على كافة المستويات.



ومن جانبه أوضح ضياء أنور مدير مشروعات الاورمان بالمحافظة أن مبادرة "طمن قلبك"، والتي سيتم تنفيذها ببني سويف تحت رعاية المحافظ المستشار هاني عبد الجابر،تأتي استكمالا لما تقوم به الجمعية على مدار السنوات الماضية في دعم علاج مرضى القلب غير القادرين؛ من خلال دعمهم في الحصول على فرص علاج ذات جودة بالمجان ، مشيرا إلى أن الجمعية نجحت حتى الآن في إجراء 3926 عملية قلب مفتوح وقسطرة قلب لغير القادرين من مواطني محافظة بني سويف من إجمالى عدد 41,415 عملية قلب بجميع محافظات الجمهورية بالمجان.