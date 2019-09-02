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حوادث

إصابة 12 شخصا في انقلاب سيارة ميكروباص في الجيزة

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 01:56 ص
إصابة ١٢ شخصا في
إصابة ١٢ شخصا في انقلاب سيارة ميكروباص في الجيزة
ندي حمودة - أحمد مهدي
أصيب ١٢ شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص علي طريق العطف بمدينة العياط.

تلقت شرطة النجدة بلاغا يفيد بإنقلاب سيارة ميكروباص، وعلى الفور أمر اللواء محمد الشريف مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، بسرعة الانتقال ونقل المصابين.

والمصابون في الحادث هم محمد قاسم، و أحمد على علي، وأحمد خضير، وإسلام ابراهيم، وصابر أمام عبد العزيز، جميعهم مصابون بكدمات وكسور وحالة خطيرة بالعناية المركزة مي حمادة.

وكشفت التحريات الاولية التي اجريت ان الحادث بسبب انفجار إطار السيارة مما أدى إلى اختلال عجلة القيادة وانقلابها.

تم رفع حطام الحادث ونقل المصابين للمستشفى.

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