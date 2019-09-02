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ترك الحذاء أمام باب المنزل.. فكانت الصدمة.. فيديو

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 01:51 ص
صدى البلد
كريم جمال
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى فى الساعات القليلة الماضية مقطع فيديو مرعبا، يظهر نتيجة وضع رجل لحذائه أمام باب منزله من الخارج.

بعدما اكتشف الرجل الأسترالى المقيم فى كوينزلاند تواجد ثعبان سام مميت داخل الحذاء، كانت الصدفة عندما شعر بحركة غريبة داخل الحذاء، فقرر رميه بعيدًا.

وكانت الصدمة فور رؤيته ثعبان سام باللون الأحمر يخرج من الحذاء، ليتلقى درسًا قاسيًا لن ينساه طوال حياته، لأنه كان من الممكن أن يصبح فى عداد الأموات.

ونشر الرجل الفيديو على الإنترنت وطلب من الجميع عدم ترك أى أحذية خارج المنزل، أو أى مكان قد تتسلل إليه تلك الأنواع الخطرة من الثعابين.

يمكنك مشاهدة الفيديو من هنا

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