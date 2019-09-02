طهطا يعلن تشكيل الأجهزة الفنية للموسم الجديد.. ويدعو اللاعبين للاختبارات

أعلن مجلس ادارة نادي طهطا برئاسة عادل حلمي تشكيل الأجهزة الفنية لقطاع الناشئين للموسم الجديد 2019-2020 ، وتولى حسين قرون منصب مدير قطاع الناشئين.



وجاء التشكيل كالتالى :

فريق 99 بقيادة ماجد هريدى ،وفريق 2001 بقيادة مصطفى خليفة الشنتلي ، وفريق 2003 بقيادة صافي مروان ، وعبد الخالق مدرب حراس المرمي .



ودعا مجلس إدارة نادي طهطا لاعبي فريق الناشئين للتجمع بملعب النادي استعدادا لإعلان موعد الاختبارات ، ويقوم بالإشراف على قطاع الناشئين الكابتن طلعت حسين نائب رئيس مجلس الإدارة ، أحمد حمزة عضو مجلس الإدارة.