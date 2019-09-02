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حوادث

تأجيل محاكمة 6 باكستانيين وإيراني في جلب 2 طن هيروين بالبحر الأحمر.. 1 نوفمبر

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 03:41 ص
تأجيل محاكمة 6 باكستانيين
تأجيل محاكمة 6 باكستانيين وإيراني في جلب 2 طن هيروين
إبراهيم جادالله
أجلت محكمة جنايات البحر الأحمر أولي جلسات محاكمة ٧ متهمين أجانب (بينهم ٦ باكستانيين وإيراني) في اتهامهم بجلب أكثر من ٢ طن هيروين بالبحر الأحمر قيمتها ٢ مليار وخمسين مليون جنيه على متن إحدى السفن، وذلك لجلسة الأول من نوفمبر المقبل.

كانت الأجهزة الأمنية بالبحر الأحمر قد رصدت اعتزام أحد التشكيلات العصابية الخطرة جلب شحنة كبيرة من المواد المخدرة لداخل البلاد، وذلك بإعداد وتجهيز إحدى السفن التجارية (ترفع علم إحدى الدول الأجنبية) لنقل الشحنة عبر مياه البحر الأحمر، وإدخالها البلاد حيث أمكن رصد وتحديد عناصر التشكيل العصابى والوقوف على مظاهر نشاطهم الإجرامى وهم (مصريان محكوم على أحدهما بالسجن المؤبد في قضايا «مخدرات، سلاح»، و7 آخرين يحملون الجنسيتين الباكستانية والإيرانية.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف السفينة حال تواجدها بالمياه الإقليمية بالبحر الأحمر، حيث تمكنت القوات البحرية من السيطرة عليها وضبطها وطاقمها المكون من (7 أشخاص) وأسفرت أعمال التفتيش، بالاشتراك مع الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة بأكاديمية الشرطة، عن ضبط كمية كبيرة من المواد المخدرة مخبأة داخل مخزن سرى تم إعداده خصيصًا بجسم السفينة لهذا الغرض.

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