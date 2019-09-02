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رياضة

النصر السعودي يعلن تعاقده مع لاعب نادي فيتسيه أرنهايم الهولندي

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 01:29 ص
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
أعلن نادي النصر السعودي التعاقد رسميًا مع مواطنه اللاعب مختار علي، قادمًا من فيتسيه أرنهايم الهولندي، بعقد يمتد لثلاث سنوات، ولم يكشف النادي عن قيمة الصفقة.

وكان نادي فيتسيه أرنهايم الهولندي، أعلن رسميًا انتقال اللاعب مختار علي إلى نادي النصر.

وأغلق الميركاتو الصيفي داخل المملكة، السبت، لتصبح صفقة مختار علي هي الأخيرة للنصر هذا الصيف.

وانضم مختار إلى نادي فيتسيه قادمًا من نادي تشيلسي الإنجليزي في يناير 2017.

وانضم مختار إلى النصر بشكل رسمي في الدقائق الأخيرة من الميركاتو، وبشكل فجائي، حسبما أعلن الحساب الرسمي لفيتسيه عبر تويتر.

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