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رياضة

اليوم .. مؤتمر صحفي في الأهلي لإعلان تفاصيل التعاقد مع فايلر

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 07:02 ص
صدى البلد
عبدالحكيم أبوعلم
يعقد النادي، في الواحدة ظهر اليوم مؤتمرًا صحفيًا لإعلان كافة التفاصيل الخاصة بالتعاقد مع السويسري رينيه فايلر، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم، وكذلك لتقديم الجهاز المعاون.

وكان الأهلي قد أعلن عن التعاقد مع السويسري فايلر بعد رحلة للمهندس خالد مرتجي عضو مجلس الإدارة وامير توفيق مدير التعاقدات.

ويضم الجهاز المعاون لفايلر طاقم أجنبي مكون مدربًا عامًا، ومدرب أحمال، ومدرب حراس مرمى، فيما يستمر سيد عبد الحفيظ في منصبه مديرًا للكرة، وسامي قمصان مدربًا مساعدًا.

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