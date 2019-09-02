الشرطة الفرنسية تكشف معلومات جديدة عن حادث الطعن بمدينة ليون

قال المحققون الفرنسيون إن شخصا، أفغاني الجنسية، نفذ حاد طعن أسفر عن مقتل شخص وإصابة 8 أخرين، كانوا تحت تأثير مخدر، وليس للحادث أي دوافع إرهابية.



وأضافت الشرطة أنه سمع يصيح في المتواجدين، خارج محطة مترو أنفاق في ضاحية فيليوربان بمدينة ليون، قبل أن ينفذ الهجوم، حيث تجمع حوله المارة وقاموا بإلقاء القبض عليه قبل وصول القوات، وفق ما نشرته سي بي إس الأمريكية.



وتابعت السلطات أن منفذ الهجوم هو مهاجر من أفغانستان، ويعيش في مركز فرنسي لطالبي اللجوء، وصرح المدعي العام بأنه كان يحمل بطاقة إقامة فرنسية مؤقتة وسجل لأول مرة في عام 2009. كما سافر بعد ذلك إلى بريطانيا وإيطاليا وألمانيا والنرويج.



ووفقا للشرطة، فإن هذا الشخص ليس له دوافع إرهابية، حيث تم البحث داخل مكان إقامته عن أي دليل حول دوافعه المتطرفة، ولم تعثر السلطات على أي شئ، كما لم يمتلك سجل مرضي.



