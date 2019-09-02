ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الشرطة الفرنسية تكشف معلومات جديدة عن حادث الطعن بمدينة ليون

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 02:45 ص
الشرطة الفرنسية
الشرطة الفرنسية
شريف سيد
قال المحققون الفرنسيون إن شخصا، أفغاني الجنسية، نفذ حاد طعن أسفر عن مقتل شخص وإصابة 8 أخرين، كانوا تحت تأثير مخدر، وليس للحادث أي دوافع إرهابية.

وأضافت الشرطة أنه سمع يصيح في المتواجدين، خارج محطة مترو أنفاق في ضاحية فيليوربان بمدينة ليون، قبل أن ينفذ الهجوم، حيث تجمع حوله المارة وقاموا بإلقاء القبض عليه قبل وصول القوات، وفق ما نشرته سي بي إس الأمريكية.

وتابعت السلطات أن منفذ الهجوم هو مهاجر من أفغانستان، ويعيش في مركز فرنسي لطالبي اللجوء، وصرح المدعي العام بأنه كان يحمل بطاقة إقامة فرنسية مؤقتة وسجل لأول مرة في عام 2009. كما سافر بعد ذلك إلى بريطانيا وإيطاليا وألمانيا والنرويج.

ووفقا للشرطة، فإن هذا الشخص ليس له دوافع إرهابية، حيث تم البحث داخل مكان إقامته عن أي دليل حول دوافعه المتطرفة، ولم تعثر السلطات على أي شئ، كما لم يمتلك سجل مرضي.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

السلطات الفرنسية تكشف هوية منفذ هجوم الطعن في ليون

لحظة القبض على منفذ عملية الطعن في فرنسا.. فيديو

ترشيحاتنا

سقط بهم الأسانسير من الدور السادس.. إصابة 8 أشخاص بكسور وكدمات في سوهاج

بـ ملابس البيت.. دوللى شاهين بهوت شورت حافية القدمين فى أحدث ظهور

الزمالك إلى نهائى الكأس .. يهزم الاتحاد 1-0 وينتظر الفائز من بيراميدز وبتروجيت .. فيديو

اقضِ على الهاموش.. طرق التخلص من الذباب الصغير

عايز يطلعنا من الكاس.. تعليق صادم من عزيز الشافعى على تألق حارس الاتحاد

إطلالة مثيرة للجدل .. سلمى ابو ضيف بـ توب حملات فى أحدث ظهور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمر خيرت يتألق فى ختام مهرجان القلعة .. صور

اتغيرت بعد مسلسل ابو العروسة.. كارولين عزمى بإطلالة جديدة فى السيارة

إطلالة مثيرة للجدل .. سلمى ابو ضيف بـ توب حملات فى أحدث ظهور