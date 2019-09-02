ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

خالد سليم يبدع في ليلة فنية ساهرة بالمهرجان الصيفى بالإسكندرية.. صور

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 03:40 ص
خالد سليم يبدع في
خالد سليم يبدع في ليلة فنية ساهرة
أحمد عبد العزيز
قدم النجم الكبير خالد سليم مساء الأحد، حفلا فنيا على مسرح دار أوبرا الاسكندرية وذلك فى اطار فعاليات المهرجان الصيفى لدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر.

تألق خالد بمجموعة من أجمل أغانيه التى قدمها على مدار مشواره الفنى بالاضافة الى عدة اغنيات من التراث منها (لسه كبير ..حلم عمرى..عيش..عشنا قد ايه..كل نظرة..لكل عاشق وطن..سيد سيدى..قابلت عينيك..نسم علينا الهوى ..اهواك..بلاش الملامة..جانا الهوى..ست الحبايب.. أحلى ردة.هتنسى..وهوم..عاشق..استاذ الهوى..تلات سلامات..اربع حروف.. لولا الملامة..عالم تانى..صبرى عليك طال).

ويختتم المهرجان الصيفى لدار الأوبرا المصرية فعاليته بحفل فني للنجم الكبير مدحت صالح مساء الجمعة المقبل الموافق 6 من سبتمبر الجاري.
خالد سليم يبدع في ليلة فنية ساهرة بالمهرجان الصيفى بالإسكندرية.. صور
خالد سليم يبدع في ليلة فنية ساهرة بالمهرجان الصيفى بالإسكندرية.. صور
خالد سليم يبدع في ليلة فنية ساهرة بالمهرجان الصيفى بالإسكندرية.. صور
خالد سليم يبدع في ليلة فنية ساهرة بالمهرجان الصيفى بالإسكندرية.. صور
خالد سليم يبدع في ليلة فنية ساهرة بالمهرجان الصيفى بالإسكندرية.. صور

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بمسرح دار الأوبرا في دمنهور.. خريطة حفلات المهرجان الصيفي

خالد سليم يحيي حفلا غنائيا في أوبرا دمنهور الجمعة المقبل

راجع القاهرة .. خالد سليم يكشف عن مشاريعه الجديدة

لأول مرة مسرح أوبرا دمنهور كامل العدد بحفل خالد سليم.. صور

خالد سليم يتعرض لموقف محرج على المسرح.. وتصرف ذكي منه

ترشيحاتنا

بعد فوز الزمالك.. مشادة بين فرجانى ساسى ولاعب الاتحاد وشيكابالا يتدخل لاحتواء الموقف

تركى آل الشيخ يرُد بقوة على متابعة انتقدته.. شاهد

مفاجأة .. حمدي النقاز يهدد الزمالك بالرحيل.. لهذا السبب

شاهد.. خناقة بين لاعبي الزمالك والاتحاد بعد المباراة

مصلحة الجمارك تعلن عملية انتداب موسعة لبعض الوظائف

مدرب حراس المرمى الجديد بالنادي الأهلي يلفت الأنظار بأسلوبه المتألق .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمر خيرت يتألق فى ختام مهرجان القلعة .. صور

اتغيرت بعد مسلسل ابو العروسة.. كارولين عزمى بإطلالة جديدة فى السيارة

إطلالة مثيرة للجدل .. سلمى ابو ضيف بـ توب حملات فى أحدث ظهور