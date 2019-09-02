خالد سليم يبدع في ليلة فنية ساهرة بالمهرجان الصيفى بالإسكندرية.. صور

قدم النجم الكبير خالد سليم مساء الأحد، حفلا فنيا على مسرح دار أوبرا الاسكندرية وذلك فى اطار فعاليات المهرجان الصيفى لدار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر.



تألق خالد بمجموعة من أجمل أغانيه التى قدمها على مدار مشواره الفنى بالاضافة الى عدة اغنيات من التراث منها (لسه كبير ..حلم عمرى..عيش..عشنا قد ايه..كل نظرة..لكل عاشق وطن..سيد سيدى..قابلت عينيك..نسم علينا الهوى ..اهواك..بلاش الملامة..جانا الهوى..ست الحبايب.. أحلى ردة.هتنسى..وهوم..عاشق..استاذ الهوى..تلات سلامات..اربع حروف.. لولا الملامة..عالم تانى..صبرى عليك طال).



ويختتم المهرجان الصيفى لدار الأوبرا المصرية فعاليته بحفل فني للنجم الكبير مدحت صالح مساء الجمعة المقبل الموافق 6 من سبتمبر الجاري.