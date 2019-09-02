ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نداء شرارة تكشف لـ صدى البلد تفاصيل أعمالها القادمة

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 06:03 ص
نداء شرارة
نداء شرارة
آيه عاطف
عبّرت الفنانة نداء شرارة عن سعادتها البالغة بحب الجمهور المصري لها، مؤكدة أنها تكن لهم كل احترام ومودة، وإنها تحاول جاهدة أن تقدم دائما كل ما هو جديد.

وقالت نداء في تصريح لـ "صدى البلد" إنها تعمل على ألبوم جديد، ولكنها تفضل التأني فيه، واختيار الأغاني بحرص، كما أكدت أنها تفضل نزول الالبوم على شكل سينجل كي تعطي كل أغنية حقها، مشيرة إلى أنها تحرص على تقديم لهجات مختلفة به.

وأضافت نداء أنها سعيدة بردود الأفعال على أغنيتها "حبيتك بالتلاتة" خاصة وإنها حققت نجاح كبير بالرغم من إنها تحمل طابع مختلف عن الأغاني التي قدمتها من قبل.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

نداء شرارة تحيي حفلا غنائيا فى ساقية الصاوى 15 أغسطس

شاهد.. نداء شرارة تشعل حفل ساقية الصاوي

بعد حفلها الأخير.. رسالة من رنا سماحة لـ نداء شرارة.. فيديو

شاهد .. نداء شرارة تغنى لـ فضل شاكر "يا حبيب الروح"

نداء شرارة تروج لحفلها الجديد في حدائق الحسين.. شاهد

نداء شرارة تبهر متابعيها فى أحدث ظهور.. ومتابع: ملكة

ترشيحاتنا

تؤثر على خصوبة الرجل والدورة الشهرية.. 10 أضرار غير متوقعة للسمنة

حبس متهم جديد في حادث تفجير معهد الأورام

مفاجأة .. حمدي النقاز يهدد الزمالك بالرحيل.. لهذا السبب

عماد متعب: الزمالك ممتع ويمتلك حلولا كثيرة في الملعب

بعد نشر صورة معه .. الجمهور لـ أحمد فتحي: هو إزاى سحس مش أجنبي؟.. شاهد

ركن واحد يُكمل إيمانك .. تعرف عليه

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمر خيرت يتألق فى ختام مهرجان القلعة .. صور

اتغيرت بعد مسلسل ابو العروسة.. كارولين عزمى بإطلالة جديدة فى السيارة

إطلالة مثيرة للجدل .. سلمى ابو ضيف بـ توب حملات فى أحدث ظهور