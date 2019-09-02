نداء شرارة تكشف لـ صدى البلد تفاصيل أعمالها القادمة

عبّرت الفنانة نداء شرارة عن سعادتها البالغة بحب الجمهور المصري لها، مؤكدة أنها تكن لهم كل احترام ومودة، وإنها تحاول جاهدة أن تقدم دائما كل ما هو جديد.



وقالت نداء في تصريح لـ "صدى البلد" إنها تعمل على ألبوم جديد، ولكنها تفضل التأني فيه، واختيار الأغاني بحرص، كما أكدت أنها تفضل نزول الالبوم على شكل سينجل كي تعطي كل أغنية حقها، مشيرة إلى أنها تحرص على تقديم لهجات مختلفة به.



وأضافت نداء أنها سعيدة بردود الأفعال على أغنيتها "حبيتك بالتلاتة" خاصة وإنها حققت نجاح كبير بالرغم من إنها تحمل طابع مختلف عن الأغاني التي قدمتها من قبل.