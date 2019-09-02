ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رجعوا حبايب.. محمد صلاح وماني اتفقا على نسيان الماضي

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 02:19 ص
محمد صلاح وماني
محمد صلاح وماني
عبدالله هشام
كشفت تقارير الصحف الإنجليزية انتهاء أزمة النجم المصري محمد صلاح وزميله السنغالي ساديو ماني في فريق ليفربول بعد انتهاء المباراة أمام فريق بيرنلي.

وحقق الريدز الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي.

وكان ساديو ماني، قد انفعل عند خروجه من المباراة بسبب رفض محمد صلاح تمرير الكرة إليه في هجمة يسهل تسجيل هدف منها عن طريق السنغالي .

وأكدت تقارير صحيفة مترو نقلا عن شبكة " The Athletic" ان ماني بمجرد دخوله إلى غرفة الملابس هدأ بشكل كامل مشيرة إلى أن محمد صلاح جلس مع السنغالي وكأن شيئا لم يحدث.

واختتمت الصحيفة تقريرها أن محمد صلاح وساديو ماني قررا نسيان الماضي والتركيز علي مستقبل الفريق وتحقيق المزيد من الألقاب الجماعية لإسعاد الجماهير .

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

شاهد .. اللقطة المتسببة في خناقة ساديو ماني ومحمد صلاح

بـ ابتسامة .. فيرمينو يسخر من خناقة محمد صلاح وساديو ماني.. فيديو

اخبار الرياضة.. رانيا علواني تفضح المستور فى الاهلى.. وفيرمينو يسخر من خناقة صلاح ومانى

بعد خلافهما الأخير .. تاريخ الأزمات بين محمد صلاح وساديو ماني

شاهد.. فيديو يبرئ محمد صلاح من تهمة الأنانية وتجاهل ساديو ماني

فيديوجراف| انفعال ساديو ماني وتعليق محمد صلاح ورد فعل كلوب

ترشيحاتنا

فوز الزمالك على الاتحاد.. عزيز الشافعي يسخر من عماد السيد

سقط بهم الأسانسير من الدور السادس.. إصابة 8 أشخاص بكسور وكدمات في سوهاج

سبب الخسارة من الأهلي .. جماهير الزمالك تهاجم حارس مرمى الاتحاد لتألقه في الشوط الأول

إصابة 11 شخصا.. انقلاب أتوبيس على الطريق بنها الحر

بعد أن طلب مساعدته.. نجيب ساويرس يحذر متابعا من الجواز

لحظة احتفال مرتضى منصور بهدف التقدم لـ الزمالك في مرمى الاتحاد .. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمر خيرت يتألق فى ختام مهرجان القلعة .. صور

اتغيرت بعد مسلسل ابو العروسة.. كارولين عزمى بإطلالة جديدة فى السيارة

إطلالة مثيرة للجدل .. سلمى ابو ضيف بـ توب حملات فى أحدث ظهور