رجعوا حبايب.. محمد صلاح وماني اتفقا على نسيان الماضي

كشفت تقارير الصحف الإنجليزية انتهاء أزمة النجم المصري محمد صلاح وزميله السنغالي ساديو ماني في فريق ليفربول بعد انتهاء المباراة أمام فريق بيرنلي.



وحقق الريدز الفوز بنتيجة ثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الإنجليزي.



وكان ساديو ماني، قد انفعل عند خروجه من المباراة بسبب رفض محمد صلاح تمرير الكرة إليه في هجمة يسهل تسجيل هدف منها عن طريق السنغالي .



وأكدت تقارير صحيفة مترو نقلا عن شبكة " The Athletic" ان ماني بمجرد دخوله إلى غرفة الملابس هدأ بشكل كامل مشيرة إلى أن محمد صلاح جلس مع السنغالي وكأن شيئا لم يحدث.



واختتمت الصحيفة تقريرها أن محمد صلاح وساديو ماني قررا نسيان الماضي والتركيز علي مستقبل الفريق وتحقيق المزيد من الألقاب الجماعية لإسعاد الجماهير .