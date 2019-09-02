محافظ الأقصر: العمل يجرى بقدم وساق في تطوير كورنيش النيل

أعلن محافظ الاقصر المستشار مصطفى الهم أن جميع الأعمال تجرى على قدم وساق وذلك بمشروع كورنيش النيل بالأقصر، وذلك بالمرحلة الأولى والثانية من أعمال تركيب البلاط وواجهات سور كورنيش النيل، مؤكدا أنه تم إزالة بلدورات المرحلة الثالثة بالجزيرة الوسطى ناحية ونتر بالاس لتوسعة الطريق بهذه الناحية.



وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى الموضوع لإنهاء المشروع فى الموعد المحدد قبل بدء الموسم السياحى الشتوي، وتنفيذ الأعمال بأعلى جودة باعتبار أن تطوير الكورنيش عمل قومى لمحافظة الأقصر ومظهر حضارى للمحافظة أمام العالم، وذلك لظهور الأقصر بالمظهر اللائق أمام زائريها من شتى أنحاء العالم.



وفى سياق متصل قام مجلس مدينة الأقصر بقطع نصف الطريق من الجهة الأخرى بطريق ونتربالاس بالجزء المتبقي من منطقة مرحبا، وذلك بالتنسيق مع شركة كهرباء الأقصر، ومن ثم ردمه بعد توصيل عدد ٨ كابلات كهربائية، دون تأثر الحركة المرورية به.

