ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ الأقصر: العمل يجرى بقدم وساق في تطوير كورنيش النيل

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 03:28 ص
تطوير كورنيش النيل
تطوير كورنيش النيل
شمس يونس
أعلن محافظ الاقصر المستشار مصطفى الهم أن جميع الأعمال تجرى على قدم وساق وذلك بمشروع كورنيش النيل بالأقصر، وذلك بالمرحلة الأولى والثانية من أعمال تركيب البلاط وواجهات سور كورنيش النيل، مؤكدا أنه تم إزالة بلدورات المرحلة الثالثة بالجزيرة الوسطى ناحية ونتر بالاس لتوسعة الطريق بهذه الناحية.

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالجدول الزمنى الموضوع لإنهاء المشروع فى الموعد المحدد قبل بدء الموسم السياحى الشتوي، وتنفيذ الأعمال بأعلى جودة باعتبار أن تطوير الكورنيش عمل قومى لمحافظة الأقصر ومظهر حضارى للمحافظة أمام العالم، وذلك لظهور الأقصر بالمظهر اللائق أمام زائريها من شتى أنحاء العالم.

وفى سياق متصل قام مجلس مدينة الأقصر بقطع نصف الطريق من الجهة الأخرى بطريق ونتربالاس بالجزء المتبقي من منطقة مرحبا، وذلك بالتنسيق مع شركة كهرباء الأقصر، ومن ثم ردمه بعد توصيل عدد ٨ كابلات كهربائية، دون تأثر الحركة المرورية به.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

متنفس أساسي للمواطنين.. محافظ المنيا يفتتح المرحلة الأولى من تطوير الكورنيش غدًا

محافظ بني سويف: تطوير الكورنيش من أولوياتي وتحويل المنطقة لمتنفس حضاري..صور

محافظ الأقصر يبحث خطة تطوير كورنيش النيل.. صور

استكمال أعمال تطوير كورنيش النيل بالأقصر .. صور

الأقصر تسابق الزمن للانتهاء من تطوير كورنيش النيل قبل الموسم السياحي المقبل .. ورئيس المدينة: تغييرات جذرية وشاملة وسنجعله عالميًا.. صور

رئيس مدينة الأقصر يواصل متابعة أعمال تطوير الكورنيش.. صور

ترشيحاتنا

تركي آل الشيخ يحيي وصية سيدنا عمر بن الخطاب بمسابقة جديدة

رينيه فايلر مدرب الأهلي الجديد يرفض التصريحات الصحفية .. ومؤتمر تقديمه بـ الجزيرة

ماتوا في ليلة العمر .. أول صور لـ محمد وسارة بعد انقلاب سيارة زفافهما بالدقهلية

موعد نهائي كأس مصر بين الزمالك والفائز من مباراة بيراميدز وبتروجت

أول ظهور لـ عمرو زكي مع الحضري بعد تعرضه لحادث .. شاهد

عماد متعب: الزمالك ممتع ويمتلك حلولا كثيرة في الملعب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عمر خيرت يتألق فى ختام مهرجان القلعة .. صور

اتغيرت بعد مسلسل ابو العروسة.. كارولين عزمى بإطلالة جديدة فى السيارة

إطلالة مثيرة للجدل .. سلمى ابو ضيف بـ توب حملات فى أحدث ظهور