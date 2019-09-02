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رياضة

مدرب ليفربول يدافع عن محمد صلاح بعد أزمة الأنانية مع ماني

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 02:56 ص
محمد صلاح وكلوب
محمد صلاح وكلوب
عبدالله هشام
رفض الألماني يورجن كلوب المدير الفني لفريق ليفربول توجيه أي اتهام لنجم الفريق محمد صلاح بخصوص الأنانية وعدم تمرير الكرة بقصد إلى زميله ساديو ماني.

وكانت المباراة الاخيرة لفريق ليفربول أمام بيرنلي شهدت ازمة كبيرة بين ساديو ماني ومحمد صلاح بسبب عدم تمرير الكرة الي السنغالي في هجمة يسهل تسجيل هدف منها وظهرت المشاحنات داخل الملعب.

وقال يورجن كلوب في تصريحات لصحيفة ليفربول "إيكو": "لا أعتقد أن محمد صلاح تعمد عدم تمرير الكرة الي ماني في بعض الأحيان يكون صعبا علي اللاعب رؤية زميله في الملعب ، يجب علينا نسيان الواقعة والتركيز في المستقبل".

وأضاف يورجن كلوب: "اللاعب الذي يمتلك الكرة هو صاحب القرار سواء بتمرير الكرة من عدمه ومحمد صلاح تعرض لمواقف مماثلة خلال المشاركة في المباريات لكن في النهاية استطاع التسجيل".

واختتم يورجن كلوب: الخطأ الذي ارتكبه محمد صلاح يمكن لأي لاعب آخر أن يرتكبه هذا أمر طبيعي في كرة القدم يمكن أن يخسر الكرة لصالح الخصم أو تسديد الكرة بشكل خاطئ على المرمى.

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