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رياضة

الأمريكية سيرينا ويليامز تتأهل الى ربع نهائي بطولة أمريكا المفتوحة للتنس

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 02:51 ص
أ ش أ
ضربت نجمة التنس الأمريكية سيرينا موعدا مع الصينية وانج كيانج في دور الثمانية لبطولة أمريكا المفتوحة للتنس آخر البطولات الأربع الكبرى في العالم والمقامة في نيويورك.

وجاء تأهل اللاعبة الأمريكية البالغة من العمر 37 عاما إلى دور الثمانية بعد تغلبها أمس الأحد على الكرواتية بترا مارتيتش في ثمن النهائي بمجموعتين دون مقابل بواقع 6-3 و6-4 لتلتقي مع اللاعبة الصينية لأول مرة.

وتعرضت سيرينا لإصابة في الكاحل الأيمن حيث سقطت على الأرض والنتيجة 2-2 في المجموعة الثانية عقب تقدمها على الشبكة لإطلاق تسديدة مباشرة طويلة.

واحتاجت اللاعبة الأمريكية المصنفة الثامنة للعلاج في كاحلها، خلال تغيير الملعب، وتعافت من الإصابة حيث واصلت تفوقها على منافستها الصينية في يوم مشمس على ملعب آرثر آش.

وأطلقت اللاعبة الأمريكية إرسالها الساحق الرابع في نقطة الفوز بالمباراة لتتغلب على الكرواتية مارتيتش البالغ عمرها 28 عاما وتبلغ دور الثمانية.

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