اليوم الثقافي الإندونيسي بقصر ثقافة مطروح

في إطار سعى الهيئة العامة لقصور الثقافة لتعريف روادها بثقافات الدول المحتلفة، وعلى هامش معرض الكتاب، أقيم اليوم الثقافى الإندونيسي بقصر ثقافة مطروح، والذى تضمن تقديم فرقة إندونيسيا للفنون الشعبية العديد من الاستعراضات والفقرات الفنية المعبرة عن الفن الأندونيسى من خلال رقصات "رمباك بودج، رفاعى غلينج، زافين" بالإضافة لتقديم عرض موسيقى "انكلونج" والتى تعبر عن التراث الإندونيسي وما توحى إليه من أصالة عبر التاريخ عروضها على مسرح القصر.



جاءت الاحتفالية بحضور المحاسب محمد أبوغنيمة سكرتير عام محافظة مطروح نائبا عن الواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، أحمد أجى سوريا نائب السفير الإندونيسي بالقاهرة، أحمد رمضان المستشار الثقافى بالسفارة الإندونيسية، وعدد كبير من أهالى المحافظة والسادة المصطافين وذلك فى إطار أختيار محافظة مطروح عاصمة للثقافة لعام 2019.