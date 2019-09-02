توقف حركة الطائرات في غالبية دول أوروبا .. تعرف على السبب

شهدت أجهزة الكمبيوتر الخاصة بالمطارات الفرنسية عطل مفاجئ، تسبب في توقف جميع الرحلات الجوية بالبلاد، الأمر الذي أدى إلى تعطل رحلات أخرى في البلدان المجاورة.



ووفقا لشبكة سكاي نيوز، تأثرت الدول المجاورة للأراضي الفرنسية، بما في ذلك بريطانيا، بشدة حيث عمل مراقبو الحركة الجوية على إعادة توجيه الرحلات الجوية عبر المجال الجوي المزدحم في أوروبا.



فيما قالت الخطوط الجوية البريطانية إنها تتوقع تعطيل "بعض الرحلات إلى فرنسا وإسبانيا، فضلًا عن الخدمات التي تحلق فوق تلك الدول".



كما توقفت جميع عمليات النقل الجوي في فرنسا بشكل مؤقت - بما في ذلك الطائرات التي تدخل وتخرج من أكثر مطارات أوروبا ازدحامًا، وهو شارل ديجول في العاصمة الفرنسية باريس.



تم تأخير المئات من الرحلات الجوية، ولا تزال الجداول الزمنية متأخرة عن العمل بعد ساعات من حل المشكلة.



ومن جانبها، أعلنت هيئة الطيران الفرنسي إجراء تحقيقا لمعرفة السبب وراء هذا العطل.