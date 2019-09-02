مسيرة الفنانة سناء يونس بثقافة الشرقية

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تنظيم فعاليات برنامج "يلا نمثل ونلقي شعر" بمواقع فرع ثقافة الشرقية بقصور ثقافة "الزقازيق، منيا القمح، أبو كبير وديرب نجم"، وبيوت ثقافة "مشتول السوق، وبردين"، ومكتبة "الصنافين، سلمنت"، وضمن برنامج "يلا نعرف رموزنا" تناول قصر ثقافة الزقازيق حياة الفنانة سناء يونس، حيث ولدت في مدينة الزقازيق، وبدأت علاقتها بالفن من مسرح الجامعة، وعملت سناء يونس بفرق المسرح الحر منذ شبابها، وكانت من الفنانات المتميزات على خشبة المسرح الكوميدي، حين جاء اكتشافها الحقيقي على يد الفنان الراحل فؤاد المهندس الذي قدمت معه عدة مسرحيات شهيرة منها مسرحية "سك على بناتك، حالة حب، هالة حبيبتي" وكان لها نصيب في السينما التي قدمت فيها أكثر من 40 فيلما.



نظم قصر ثقافة منيا القمح احتفالية لتكريم الطلبة المتفوقين على مستوى المركز بحضور د. منال الغندور رئيس مركز منيا القمح، إلى جانب أمسية أدبية ألقى فيها الأدباء مجموعة من القصائد، منهم اشرف شلبي قصيدة "الأرض الطيبة" وعلاء الشال قصيدة "دمعتي" ورضا أبو الغيط قصيدة "يا سيدة".



نفذ قصر ثقافة الزقازيق ورشة فنية مع الأطفال ورسم الأهرامات، كما نفذ قسم الفنون التشكيلية بالفرع ورشة فنية بمركز شباب العصلوجى لعمل أشكال بعجينة السيراميك.