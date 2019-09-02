منتخب السويس يضم باسم عادل نجم فاركو معارا لمدة موسم

نجح مجلس إدارة نادي منتخب السويس برئاسة محمد هلال في الحصول على خدمات باسم عادل لاعب فريق فاركو على سبيل الاعارة لمدة موسم وذلك خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية .



ويسعى فريق منتخب السويس بقيادة ميمي عبد الرازق في الحصول على لاعبين خبرة وأصحاب مهارة كبيرة لتدعيم الصفوف قبل خوض منافسات دوري القسم الثاني بمجموعة القاهرة .



جدير بالذكر أن فريق منتخب السويس أنهى الموسم الماضي محتلا المركز التاسع في جدول ترتيب مجموعة القاهرة بدوري القسم الثاني برصيد 30 نقطة .