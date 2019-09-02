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محافظات

حربق كبير يلتهم محتويات شقة ومحلا بالدقهلية

الإثنين 02/سبتمبر/2019 - 04:56 ص
حريق - صوره ارشيفية
حريق - صوره ارشيفية
همت الحسينى
شب حريق هائل بأحد المحلات وشقة تعلوه ، ما أدى لاحتراقهما وحدوث خسائر كبيرة بإحدى قرى الدقهلية.

تلقى اللواء فاضل عمار مدير امن الدقهليه إخطارا من إدارة النجدة يفيد بنشوب حريق كبير، بمحل وشقة بقرية صدفا التابعة لمركز تمى الامديد ملك احمد ا .ت   أدت لاحتراق كافة محتوياتهما؛ بسبب ماس كهربائى.

انتقلت سيارات الاطفاء الى مكان الحريق فى محاولة للسيطرة عليه بالتعاون مع اهالى القريه. وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة.

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