أبرز أخبار التوك شو.. الوحدات الصحية مراقبة بالكاميرات.. وبسام راضي: مصر حققت نجاحات كبيرة بفضل حكمة الرئيس السيسي.. أحمد موسى: حزب الله لا يعمل لصالح لبنان ويعمل لمصلحة إيران.. فيديو

نشر موقع "صدى البلد"، أمس الأحد، مجموعة من الأخبار الهامة التي تم انتقاؤها من برامج التوك شو، وفيما يلي أبرز الأخبار:



الوحدات الصحية مراقبة بالكاميرات.. مسئول بوزارة الصحة يوجه نصيحة للمواطنين على الهواء



وجه الدكتور أحمد عاطف، عضو وحدة الموارد البشرية بوزارة الصحة، نصيحة للمواطنين فى حالة وجود أي عقبات تواجههم بالتوجه مباشرة لمكتب الشكاوى بالوحدات الصحية، لافتا إلى أن كل الوحدات الصحية مراقبة بالكاميرات.



وقال عاطف خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد «تم تسجيل 140 ألفا و506 ملفات فردية، و458 ألفا و242 ملفا للأفراد»، مشيرا إلى أن العمل التجريبي للمنظومة بدءا منذ شهر يوليو.



وتابع: «48% من سكان بورسعيد سجلوا بنظام التأمين الصحي الشامل»، مشيرا إلى أن مصر استفادت من نظام التأمين الصحي الشامل باليابان، عبر التعاون مع منظمة الجايكا اليابانية.



وأشار إلى أنه تم إجراء 31 عملية قسطرة قلب أطفال ضمن نظام التأمين الصحي الشامل حتى الآن.



بسام راضى: مصر حققت نجاحات كبيرة بفضل حكمة الرئيس السيسى ..فيديو



أكد السفير بسام راضي، المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية، أن أمير الكويت رحب بزيارة الرئيس عبد الفتاح السيسى، معربًا عن تقدير الكويت لمصر قيادة وشعبًا، مشيدًا بما تتسم به العلاقات المصرية الكويتية من أخوة صادقة وعلاقات تاريخية وثيقة.



وأشار السفير بسام راضي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، إلى أن المباحثات تطرقت إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، لاسيما على المستوى الاقتصادي، في ضوء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي شهد تبنى إصلاحات مكنت مصر من تحقيق تطورات إيجابية ملموسة على المستوى التنموي، وتشييد بنية تحتية متطورة، وتحسين بيئة الاستثمار، حيث ناقش الجانبان الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر في ضوء المزايا والحوافز التي يقدمها قانون الاستثمار الجديد.



وأضاف السفير بسام راضي "القمة المصرية الكويتية خطوة جديدة لترسيخ العلاقات المشتركة وتم الاتفاق على تبادل الزيارات وتعزيزها بين البلدين"، موضحًا "الكويت دعمت مصر فى 67 ومصر كانت لها دور فى تحرير الكويت".



وفى سياق آخر، قال السفير بسام راضى، "قمة التيكاد كانت مثمرة ومعززة للعلاقات المصرية اليابانية"، مشيرا إلى أن مصر تحت قيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى لديها رؤية إستراتيجية لرسم مستقبل أفريقيا.



وتابع السفير بسام راضي "الموقف اليابانى فى مؤتمر تيكاد أكد ضرورة أن تكون هناك إيجابية وملموسة فى القارة الإفريقية"، معقبًا "اليابان شريك قديم لمصر فى عملية التنمية".



وأردف السفير بسام راضي "هناك تطلع لزيادة الاستثمارات اليابانية داخل مصر"، منوهًا بأن مصر حققت نجاحات كثيرة بفضل حكمة الرئيس السيسي.



اعرف شروط الحصول على المعاش بالقطاع الحكومي والخاص.. فيديو



قال محمد سعودي رئيس صندوق التأمين الاجتماعي للعاملين بالقطاع الحكومي إن الحصول على المعاش له شروط، منها ما هو متعلق بالسن، حيث بلوغ المؤمن عليه سن التقاعد .



وأضاف سعودي فى حواره لبرنامج "اليوم" أنه من ضمن حالات استحقاق المعاش إذا كان هناك من يريد ان ينهى الخدمة بالمعاش المبكر يجب ان تكون له مدة اشتراك فعلية لمدة عشرين سنة، بالاضافة الى من حدث له عجز أو وفاة اثناء الخدمة يستحق ايضا المعاش حتى وإن لم يكمل 20 عاما.



واستكمل أن العامل الحاصل على قرار التعيين واستلم العمل وحدث له اصابة او وفاة فى نفس هذا اليوم يستحق ايضا المعاش هو او اسرته.



وتابع: بالنسبة للعاملين بالقطاع الخاص ان تكون مدة الاشتراك 3 اشهر او 6 اشهر متقطعة، مشيرا الى ان من اشترك فى نظام التأمين الاجتماعي وخرج من سوق العمل لمدة سنة يتم تغطية تأمينه فى هذه الفترة، مشيرا الى ان هذه الامور موجودة حاليا.



تعليق ناري من طارق الشناوي على مدعي المرض من الفنانين لـ العودة للأضواء.. فيديو



قال الناقد الفنى طارق الشناوى، إن هناك فنانين يدعون المرض من أجل عودة الأضواء إليهم.



وأضاف طارق الشناوى ، خلال استضافته ببرنامج "حديث المساء"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن من يدعي المرض يعتبر مريضا أكثر من المريض نفسه.



وأشار الناقد الفنى طارق الشناوى، إلى أن الذي يقوم بادعاء المرض يقوم بذكر مرض خطير لكي يلفت إليه انتباه الجمهور.



وأوضح طارق الشناوى أن هناك ما يعرف بجنون الشهرة والمصاب بها من الممكن أن يقوم بعمل أي شيء، لأنه يتنفس الأكسجين بالكاميرات، مردفا أن من يدعي المرض أو الموت من أجل عودة الأضواء إليهم يعتبرون مرضى نفسيون.



وزير الخارجية: زيارة الرئيس السيسي لليابان فتحت مجالات تعاون جديدة

قال وزير الخارجية، إن العلاقات المصرية اليابانية متميزة للغاية، حيث يوجود بعد تاريخي كبير بين كلا الدولتين، مؤكدا أن تلك العلاقات المشتركة تم توثيقها بشكل كبير خلال الزيارة الأخيرة للرئيس عبد الفتاح السيسي لحضور قمة "تيكاد"، فضلا عن زيارات الرئيس السيسي الدائمة لليابان.



ونوه "وزير الخارجية"، خلال مداخلة هاتفية علي قناة "إم بي سي مصر" الفضائية، إلي أن المساهمات والاستثمارات اليابانية في الدولة المصرية تعود بتعاون كبير ووثيق بين كلا الدولتين، مثلما حدث في إعداد المتحف المصري الكبير.



وتابع "وزير الخارجية"، أن المشروعات التعليمية اليابانية تحظى باهتمام كبير من الرئيس عبد الفتاح السيسي، نظرا لما تقدمة اليابان من تعاون مشترك.



أحمد موسى: حزب الله لا يعمل لصالح لبنان ويعمل لمصلحة إيران ..فيديو



قال الإعلامى أحمد موسى إن حزب الله اللبنانى لا يعمل لمصلحة لبنان ولكن لمصلحة إيران، موضحا "الشعب اللبنانى سيُضر نتيجة عمليات حزب الله اللبنانى".



وأضاف أحمد موسى خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتى" والمذاع عبر قناة "صدى البلد"، "حزب الله ليس دولة داخل لبنان ولا يجب أن يكون صاحب الرأى فى افتعال أزمة كبرى مع إسرائيل بتكرار نفس الموقف الذى حدث عام 2006".



وكان حزب الله نفذ عملية عسكرية عصر اليوم أسفرت عن تدمير آلية عسكرية (مدرعة) إسرائيلية عند طريق مستعمرة أفيفيم الإسرائيلية، مشيرا إلى أنها أسفرت عن سقوط قتلى وجرحى كانوا بداخلها، دون أن يحدد أعداد القتلى والجرحى، وذلك ردا على الاعتداء الذي نفذته إسرائيل على ضاحية بيروت الجنوبية باستخدام طائرتين من دون طيار فجر الأحد الماضي.



وردت إسرائيل بشن هجوم مضاد ومكثف بالمدفعية على بلدة مارون الراس، التي تقع في نطاق مدينة بنت جبيل (بمحافظة النبطية - جنوبي لبنان).