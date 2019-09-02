قبل ساعات من الحكم .. ماذا قالت النيابة العامة عن متهمي تنظيم أنصار بيت المقدس

تنطق محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار حسن فريد، بحكمها على 213 متهمًا من عناصر تنظيم "أنصار بيت المقدس".





يصدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.





وخلال جلسات القضية استمعت المحكمة لمرافعة النيابة العامة حيث قال ممثلها، أن تلك القضية هي قضية وطن وهى مصر التي ذكرت في القرآن والتي قيل عنها "ادْخُلُوا مِصْرَ إِنْ شَاءَ اللَّهُ آمِنِينَ" اذا فتح الله عليكم مصر استوصوا بأهلها خيرًا فإنه فيها خير جند الله، فهذه الجماعة الإرهابية زعمت جرائهما باسم الدين وارتكبوا جرائمهم بقتل الآمنين ، وصف عمرو ابن العاص مصر لسيدنا امير المؤمنين عمر بن الخطاب مصر تربة غبراء وشجرة خضراء طولها شهر وعرضها عشر يخط وسطها نهر ميمون الغدوات مبارك.





وقال ممثل النيابة، إن المتهمين زعموا أنهم أنصار ومن بيت المقدس اتخذوا الستار، مشيرا الى "انتظرنا طويلا حتى آتى هذا اليوم، على مدار سنوات استمعت هيئة المحكمة لشهود الاثبات والنفي لتحقيق العدل، حتى بدأ المتهمون في نسيان ما اقترفته ايديهم، وها نحن قد جئنا لنذكرهم بما فعلوهم بمصر وأهلها، فكنا نفكر، انبدأ بنشأة تلك الجماعة وقيادتها الفاسدة، فما هي الا افكار سموها هم وابائهم ما اختلف فيها شيء، ان يتبعون الا الظن، فكلها جماعات خارجة وقيادتها للدين ذاهبة، استقطبوا اعضاء ورسخوا اليهم عقيدة فاسدة، استباحوا من على الاوطان حامين، خربوا المنشآت وروعوا الآمنين، قتلوا المسيحيين .





وتابع: استباحوا قتالنا بادعاء منهم اننا لا نقيم الدين، وكل من يخالفهم فهو خارج عن الملة وكافر ودمه حلال، فقد استباحوا دماء المسلمين والمسيحيين ، تركت الجماعة تفسير رسول الله واتباعه للقرآن، واتبعوا اهوائهم وقادتهم، حاربوا جيش مصر الذي أسموه جيش التتار، وشرطة البلاد التى اسموها شرطة الاشرار، عناصر زعمت انها لبيت المقدس انصار، سعوا لهدم البلاد فقتلوا من كان للبلاد اخيار وابرار، مشيرا "زعموا ان المسيحين نقضوا العهود، واستندوا الى ان المسيحيين لم يلتزموا بالضوابط الشرعية الملزمة لأهل الذمة، وحتى نكون منصفين، فقد اختلف المتهمون أنفسهم وهم بقفص الاتهام جميعا، فاختلفوا فمنهم من أنكر استحلال ممتلكات ودماء المسيحيين ، ومنهم من استباح، هذه هي الأفكار ولولاها ما كان للجماعة أنصارا، أسسوا جماعة لتخريب الوطن وقتل الابرار".





وأضاف لماذا نفذت العمليات في شهر يونيو 2013، هل كان دين ربي غائب حتي هذا الشهر، فالهدف سياسيا لا محالة، ولهذا قتل الضباط والافراد، وخربت المنشآت، جماعة كذبت وزعمت انها تطبق شريعة رب الأرض والسموات، عناصر جماعة سمت نفسها انصار بيت المقدس، أكثروا في مصر الفساد فصب عليهم ربهم من عذاب، ونسألهم اين بيت المقدس مكررا "لستم انصار ولا هنا بيت المقدس" ثلاث مرات.





تفجير منشآت وقتل لضباط، سرقة بيوت ومكاتب بريد وسيارات، التحاق بجماعات وتخابر ومقاومة للسلطات، قتلوا شيوخا واطفال، لم يراعوا بعيدا وقريب، دماء فدماء، عزاء من وراء عزاء، لم يكن لهم رادع، ينفذون العمليات ويهرعون لنشر البيانات، بيان عار ان لبيت المقدس أنصار، فقالوا المتهمين من أشد منا قوة، ارتكبوا أفعالا لم يسبقهم بها أحد.