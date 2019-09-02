بعد الهجوم الشديد عليها.. تعرف على أهم أعمال بلقيس فتحي

تعرضت الفنانة اليمنية بلقيس فتحي، لهجوم شديد من قبّل متابعيها عبر تويتر، بسبب تأيدها لفكرة تأديب الفتاة الفلسطينية إسراء غريب على خروجها مع خطيبها من قبل عائلتها ولكن بدون تعنيف، وهو ما دفعها لحذف تلك التغريدة، وتبرير موقفها بتغريدة جديدة قالت فيها: "فهمتم تغريداتي خطأ ولذلك آثرت مسحها، لأني كنت متاكدة أنها ستفهم خطأ، يا جماعة اهدوا شوي، أنا أساسا ما كملت كتابة التغريدات كانت سلسلة ولم أكملها، ما فعلوه أهلها بها هو ضرب من التخلف والخطأ وجريمة وحشية بشعة ويا كم طالبنا القوانين بإنهاء إغلاق ملفات جرائم".



بلقيس هي مغنية يمنية مستقرة في الإمارات، وهي حاصلة على الجنسية الإماراتية وهي ابنة المغني اليمني أحمد فتحي، وطرحت ثلاثالبومات غنائية الاول بعنوان "مجنون" وضم كل من أغنية "مجنون، هذا منو، أحب السعودية، القلب وما يهوى، دقوا خبيتي، حسبي الله عليك، أربع دقايق، ما طلبت البعد، على راحتك، طابت جروحي، وش فيه متغير، معذبي هو، مرار".



والبوم "زي من أنا" وضم كلا من أغنية "زي ما أنا، مبروك، أمت مت، ياخي، إنتا، غرام، ليه صار حبك، مادريت، يوي يوي، الرجولة، أمبيه، التاج، تتربى في عزك، دي جي".



بينما جاء الالبوم الثالث بعنوان "اراهنكم" وقد ضم كلا من أغنية "اراهنكم، يا خالة، النفسية محتاجة، الحضارم، ابويا واحشني جدا، استغفر الله، وبيرجعوا، حقير الشوق، ههاي، اخترتك انت، يكفي".



وحققت نجاحا كبيرا جدا بأغنية "أنا أبويا واحشني جدا"، والتي قامت بغنائها باللهجة المصرية بعد طرحها من قبل عدة مطربين قبلها حتى حصلت على حق طرحها بشكل خاص لها وهي من كلمات الشاعر عمرو حسن، وألحان مصطفى العسّال.

