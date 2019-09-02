أبو مهند .. من هو قائد التدريب العسكري لجماعة أنصار بيت المقدس

تنطق محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار حسن فريد، بحكمها على 213 متهمًا من عناصر تنظيم "أنصار بيت المقدس".



يصدر الحكم برئاسة المستشار حسن فريد وعضوية المستشارين خالد حماد وباهر بهاء الدين بسكرتارية معتز مدحت ووليد رشاد.



وخلال جلسات القضية كشف المستشار إلياس إمام رئيس نيابة أمن الدولة، الستار عن الدور الارهابي للضابط المفصول هشام عشماوي الذي تسلمته المخابرات العامة المصرية خلال زيارة الوزير عباس كامل رئيس جهاز المخابرات العامة مساء أمس إلى دولة ليبيا الشقيقة.



وقال ممثل النيابة، في مرافعته أمام المحكمة جنايات القاهرة، ان المتهم هشام علي عشماوي المكني في تنظيم أنصار بيت المقدس بـ "أبومهند"، كان أحد ضباط سلاح الصاعقة المصرية والمظلات، وتم فصله من الجيش، فما كان عليه الا حمل الضغينة وزيادة المعاداة ضد البلاد والعباد، حتى التقى بقائد التنظيم الارهابي "توفيق فريج - بائع العسل".



وتابع ممثل النيابة، ليسوا أنصارا ولا هنا بيت المقدس، مشيرا إلى ان الارهابي توفيق قائد تنظيم انصار بيت المقدس، فكر في اختيار مسئول لتدريب العناصر على القتال العسكري، وقعت عينيه على الضابط المفصول، وتولى حينها الإرهابي هشام عشماوي مسئولية التدريب العسكري لعناصر التنظيم.



وأضاف ممثل النيابة، أن الإرهابى هشام عشماوي ضلع في رصد موكب وزير الداخلية لمعرفة خط سيره، ومن ثم إعطاء تكليفاته للإرهابي الانتحاري وليد بدر لتنفيذ العملية الارهابية بعد تجهيز سيارة مفخخة لاستخدامها.